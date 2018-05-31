Yahoo奇摩首創線上無卡分期 帶動年中慶2位數成長

2018年05月31日 21:43 中時 洪凱音

Yahoo奇摩618年中慶今正式展開，不僅祭出重量級優惠、挑戰台灣電商最高19%回饋，更推出業界首創、台灣電商平台線上無卡分期專案，在電商平台百家爭鳴之際，可望帶動整體業績2位數成長。

根據內政部及聯徵中心最新數據資料顯示，台灣15到80歲具有消費能力、未持有信用卡者約占千萬人，為服務更多網購族群，Yahoo奇摩領先電商同業首推線上無卡分期專案，消費者在Yahoo奇摩購物中心購買指定3C及交通類商品，包括手機、家電、筆電、機車、空調等近500項商品，最高可享有60期分期。

Yahoo奇摩購物事業群業務總經理蔡伯璟表示 ，Yahoo奇摩購物事業群秉持提供消費者品質生活的購物體驗理念，不斷推出各種創新服務，這次年中慶購買3C類或機車類的指定高單商品，即可享有12期或最高60期無卡分期，不僅是台灣大型電商首創，也是Yahoo奇摩以消費者需求為核心的具體展現。

蔡伯璟補充說明，Yahoo奇摩結合集團媒體內容及科技資源，今年3月購物中心週年慶期間推出短影音、AR科技互動等內容，廣受消費者好評，累計已有超過百萬人次參與，整體來說，來自行動平台的業績成長超過3成，行動裝置用戶數量也成長超過2成。

蔡伯璟表示，這次618年中慶，再度推出AR科技體驗、升級3D版本創新服務，並且邀請超級商城及購物中心近百家品牌及店家加入，可望吸引十萬人共同體驗，並送出千萬折價券，希望能夠滿足消費者購物需求，帶動成長動能。

(中時 )