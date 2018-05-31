「香格里拉對話」1日登場 南海、朝核為主要議題

美國國防部長馬提斯4月檔案照。「香格里拉對話」6月1日至3日在新加坡舉行，馬提斯2日將就「美國的領導和印太安全挑戰」發表演說。（圖／美聯社）

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中時

據美國之音中文網5月31日報導，第十七屆國際戰略研究所（IISS）亞洲安全峰會，即「香格里拉對話」，6月1日至3日在新加坡舉行。預計，大陸在南海島礁軍事化，美國持續在南海進行航行自由任務，以及北韓無核化等或將成為主要議題。

每年一度的香格里拉對話6月1日在新加坡登場。根據大會議程安排，1日下午將發布兩個報告：《美國對中戰略報告》（US Strategy on China Report），以及《亞太地區安全評估》報告（Asia-Pacific Regional Security Assessment Report）。

美國國防部長馬提斯2日將就「美國的領導和印太安全挑戰」（US Leadership and the Challenges of Indo-Pacific Security）的議題發表演說。

美國之音指出，這次年度亞洲安全峰會召開之際，正值大陸對南海島礁軍事化，美軍持續在南海進行航行自由任務的時候。最新的報告顯示，大陸在斯普拉特利群島（大陸稱南沙群島）部署了防空系統。

馬提斯日前表示，美國政府，以及其他國家非常擔憂大陸繼續在南海島礁上的軍事化行動。他說，有鑑於此，美國在南海會繼續進行航行自由任務，挑戰陸方的主權聲索，並且和其他國家一道討論如何應對大陸在南海的軍事化舉措。

美國海軍兩艘軍艦5月27日駛入大陸聲稱擁有主權的南海帕拉塞爾群島（大陸稱西沙群島）島礁12海里以內，開展「航行自由行動」。

針對大陸持續在南海島礁的軍事化行動，美國上星期撤回了向陸方發出的參加美國環太平洋軍演的邀請。

大陸則稱，美國在南海海域的航行自由行動是「挑釁空前升級」。

新加坡國際戰略研究所亞洲事務執行主任赫胥利博士日前對路透表示，朝鮮半島問題將成為這次峰會的主要議題，這一點似乎沒有懸念，但這不會使地區其他非常重要的危機顯得無足輕重，如大陸在南海日益強硬的主權聲索，以及美國在亞洲要扮演什麼角色。

赫胥利引述一位匿名美國官員的話說，美國國防部長馬提斯將不會在朝鮮問題上過多著墨，他將聚焦於廣泛的美國戰略和區域安全議題。

這次香格里拉對話還將就「降低朝鮮半島危機」，以及「構建亞洲不斷發展的安全秩序」等問題舉行全體會議。

據美國之音報導，印度總理莫迪將在6月1日的香格里拉對話晚宴上，就亞洲安全等議題發表主題演說。預計，莫迪在演說中將闡述印度在印太地區影響力不斷提升的安全作用。

據香格里拉對話組委會介紹，40個國家的國防部長或高級官員，總共600多名代表將參加這次為期3天的亞洲安全會議，其中包括美國國防部長馬提斯，日本防衛大臣小野寺五典、南韓國防部長官宋永武、菲律賓國防部長羅倫沙納，以及澳大利亞、加拿大、法國、德國、英國等國家的防長也將出席這次年度安全峰會。據悉，大陸今年仍然由中國軍事科學院副院長何雷中將率團與會。

(中時 )

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