全國電子挺節能! 攜手北市府產發局推廣節能家電

友善列印
工商

全國電子31日宣布，6月1日開始，啟動節能家電促販活動，針對用電量較高的空調、電視、冰箱、洗衣機推出系列優惠活動。

包括指定空調滿萬送千元現金折價券、空調七年免費延長保固、(指定機種)65型以上電視或日製冰箱送3,500元現金折價券、(指定機種)滾筒洗衣機或(55～64型)電視機送3,000元現金折價券、(指定機種)變頻冰箱或(40～54型)電視機送2,500元現金折價券、萬元以上指定機種之變頻洗衣機送2,000元現金折價券，指定機種之非變頻洗衣機送1,000元現金折價券、冰箱/洗衣機再享5年免費延長保固。

氣溫續飆高，夏季用電高峰到，全國電子與台北市政府31日攜手推廣節能家電，在全國電子門市購買符合集點活動的冰箱、洗衣機、四季空調、除濕機、開飲機、桌上型電腦、顯示器、印表機、碳粉匣、墨水匣等綠色家電或環保資訊商品，就能參加行政院環保署「環保集點制度」。

單件環保家電或資訊商品最高可獲得上限2萬點的回饋點數，週末點數十倍送，單件最高回饋20萬點，民眾憑「環保綠點」兌換、折抵具有環保標章或碳標籤認證的綠色商品。

另外，全國電子針對單品3萬元以上的冷氣機，提供79折的優惠價格相當於15,999元購得市價20,500元的dyson二合一涼風清淨機，全台限量1,000台，加購dyson吸塵器每滿3,000元現折300元，另外，購買空調還能以9,900元購入市價14,900元的Sharp富士山系列水活力空氣清淨機。

(工商 )

Yahoo奇摩首創線上無卡分期 帶動… 【角落發現愛】當我們同在一起

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。