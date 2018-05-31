全國電子挺節能! 攜手北市府產發局推廣節能家電

2018年05月31日 21:55 工商 林淑惠

全國電子31日宣布，6月1日開始，啟動節能家電促販活動，針對用電量較高的空調、電視、冰箱、洗衣機推出系列優惠活動。

包括指定空調滿萬送千元現金折價券、空調七年免費延長保固、(指定機種)65型以上電視或日製冰箱送3,500元現金折價券、(指定機種)滾筒洗衣機或(55～64型)電視機送3,000元現金折價券、(指定機種)變頻冰箱或(40～54型)電視機送2,500元現金折價券、萬元以上指定機種之變頻洗衣機送2,000元現金折價券，指定機種之非變頻洗衣機送1,000元現金折價券、冰箱/洗衣機再享5年免費延長保固。

氣溫續飆高，夏季用電高峰到，全國電子與台北市政府31日攜手推廣節能家電，在全國電子門市購買符合集點活動的冰箱、洗衣機、四季空調、除濕機、開飲機、桌上型電腦、顯示器、印表機、碳粉匣、墨水匣等綠色家電或環保資訊商品，就能參加行政院環保署「環保集點制度」。

單件環保家電或資訊商品最高可獲得上限2萬點的回饋點數，週末點數十倍送，單件最高回饋20萬點，民眾憑「環保綠點」兌換、折抵具有環保標章或碳標籤認證的綠色商品。

另外，全國電子針對單品3萬元以上的冷氣機，提供79折的優惠價格相當於15,999元購得市價20,500元的dyson二合一涼風清淨機，全台限量1,000台，加購dyson吸塵器每滿3,000元現折300元，另外，購買空調還能以9,900元購入市價14,900元的Sharp富士山系列水活力空氣清淨機。

(工商 )