【角落發現愛】當我們同在一起

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中時電子報
綜合報導

59歲的阿攀不是一般的老年人，是個心智永遠只能是個孩子的老憨兒，比起一般正常人，她的老化速度還要早了10到15年，而且壽命通常也不長。

20年前阿攀每天在高雄旗山老家的街頭遊蕩著，看起來好像在找尋什麼一樣，髒兮兮的在路上走來走去，看到人也只知道傻笑。她那憨兒般的天真，有時候嚇到了路人，她都還不自覺，就算是被欺負了，她也依舊會溫暖的對著這個世界，用力的微笑著。

阿攀在30歲出頭的時候，先生便過世了，自此她就與撿資源回收維生的婆婆 相依為命，生活十分拮据。雖然阿攀生有一雙可愛的姐妹，但兩人都遺傳了阿攀的智能障礙，大女兒蕊蕊現年37歲，而妹妹蓉蓉31歲，一個家同時有三個智能障礙者要照顧的婆婆，因為年事已高，再加上貧窮，生活不易，只好忍痛將她們母女三人分離，將兩個孫女安頓至朝興基金會照顧收容，這或許是當時阿攀為何總是在街上遊蕩的原因吧！

在朝興基金會中，除了阿攀母女是一家人外，在這裡還可以隨意聽到某個憨兒 叫另外一個憨兒，媽媽或者爸爸的聲音。原來這些看起來不管是祖孫，還是父子，或是母女的憨兒，都是因為以往的人們對於遺傳疾病知識的不發達，結果繁衍出了更多的憨兒後代後，卻又沒有能力照顧，最後被朝興基金會一個一個的撿回來了團聚。

(中時電子報)

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