侯友宜1日將南下高雄會韓國瑜

2018年05月31日 21:59 中時 陳俊雄

國民黨高雄市長參選人確定由韓國瑜出馬，國民黨新北市長參選人侯友宜也將在1日南下高雄，首度與韓國瑜合體造勢。侯友宜說，他在菜市場長大，韓國瑜是賣菜的，背景相像有很多經驗可以分享，他和韓「都是重情重義的好兄弟」。

侯友宜1日上午將前往高雄與黨籍候選人韓國瑜合體造勢，上午十點半先到高雄國民市場促銷農特產；中午到關帝廟上香參拜，接著和鄉親一起品嘗虱目魚及魯肉飯。

侯友宜指出，他在韓國瑜代表國民黨參選高雄市長時就有聯絡，他和韓背景相像，他在菜市場長大，韓國瑜是賣菜的，有很多經驗可以分享。1日將和韓國瑜針對公共托育和果菜供銷交換心得，也要和高雄的黨籍議員一起並肩作戰。

侯友宜對這趟高雄行充滿期待，他認為高雄是個「很接地氣、重情重義」的城市，「到高雄就像是回故鄉一樣親切。」

由於韓國瑜稍早受訪時打趣說「我和蘇貞昌兩個禿頭，侯友宜一定比較喜歡我。」對此侯友宜表示：「國瑜說了算」；有網友戲稱侯韓會是「探長見菜販」，侯友宜笑說，謝謝粉絲鼓勵，好朋友一起努力，也稱讚韓「長得很可愛，很討人喜歡」。

侯友宜31日中午出席新北市總工會會員大會，才抵達會場，理事長林光煜就迫不及待邀請他上台致詞。侯友宜先謝謝工會界的朋友，長期以來對勞工朋友的照顧，為勞工爭取權益。

侯友宜也特別感謝「工會行善團」，讓長輩和家人都能「安居樂業」，同時期勉現場的黨籍市議員參選人林國春、林金結、葉元之、江怡臻一起關心勞工朋友的議題，打造新北市更優質的就業環境。

(中時 )