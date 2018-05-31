一天求歡7次 D罩杯女友嚇到男友求助友人「幫分擔」

2018年05月31日 22:02 中時電子報 林毅

男生最喜歡誇耀自己的性能力，就如同PTT鄉民基本都是30公分起跳，但如果遇到了這種女友，你還有擋頭嗎？一位女網友在臉書「靠北男友」抱怨，自己的男友時常拒絕與他行房，但當她公布自己的索求次數時，嚇到網友直說：「太可怕」。

女網友開頭先問男友性慾變強的辦法，各種性感睡衣與護士、水手服角色扮演都嘗試過，甚至為了他還大跳艷舞，但男友就是提不起勁。看到男友手機時，竟然還看到他跟朋友說「受不了女友索求無度，突然有種需要別人幫忙分擔的感覺」。

原PO說自己都會體諒男友，工作忙的時候只要求1次，每天最多3次，除非碰到連續假期或是出門旅遊才會要求6、7次，也只有其中2次要求男友整晚別睡與她交歡。

原PO補充說，自己絕對不是恐龍，並表示自己身高有174公分，D罩杯，腰圍臀圍分別是25與34，屬於身材姣好類型。她問網友「我要求會很過分嗎？希望大大們提供方法給我」。

網友看到後非常傻眼，直說「性慾這麼強，再漂亮男人也受不了」、「這頻率能撐過兩個月就是偉人」、「妳需要的是電動棒無誤」，還有女網友在下面說：「TM這樣也靠北，我之前遇過一年3次的，不然把妳男友交出來，我讓他周休2日、月休8天，平日1天1次就好」

(中時電子報)