啪啪啪竟有這些好處 研究：不僅可止痛連失眠都能治

啪啪啪竟有這些好處 研究：不僅可止痛連失眠都能治。（圖/達志影像）

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中時電子報

啪啪啪就像是一顆十全大補丸，除了達到愉悅，還能治病。有科學家證實性生活竟然可以號稱是天然的止痛藥、能治失眠、固定性伴侶的情況之下還能治療婦科炎癥。

據《健康報網》報導，指出在固定的性伴侶前題之下，可以將性生活視為良藥。一、性生活是天然的止痛藥，有醫學研究證明，性生活達到高潮時，會使大腦分泌的內啡肽活化，這種物質具有很強的止痛作用。有科學家因此找了52位女性病人實驗，這些病人分別有慢性關節病，偏頭痛等疾病。科學家要求這些病人在疼痛發作的時候進行性生活，其中有8人說疼痛感完全消失了，有16人說頭痛感有一定程度的減輕。

二、性生活可以治療失眠

性生活達到高潮後，男女雙方都會在大腦中分泌一種性激素，這種激素可以起到鎮靜安神的作用，可以使我們很快的進入睡眠狀態。另外，因為啪啪啪也是很累的運動，消耗大量的體力後就更容易進入睡眠狀態中。

三、性生活可以治療婦科疾病

無固定對象的性行為才會傳染婦科疾病，反之，如有固定不但不會對女性造成傷害，還可能治療婦科炎癥。因為啪啪啪的過程中，女性生殖系統也會分泌，對陰道黏膜有著很好的保健作用的液體。而男性的精液中也含有一些抗菌物質，這種抗菌物質叫做精液胞漿素，它可以有效的滅殺葡萄球菌、鏈球菌和肺炎球菌等一系列致病菌。可以有效的幫助女性朋友清除陰道的細菌。

(中時電子報)

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