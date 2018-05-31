影》安倍加強海外軍售！首出口P-1反潛機給法德

日本海上自衛隊的P-1反潛偵察機。（日本海上自衛隊）

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中時電子報

日本首相安倍晉三在他第2次組閣時提出了一套「安倍經濟學」戰略政策，希望透過金融改革挽救日本20多年來多年來疲弱不振的經濟現象，其中有關軍事方面的部分就是希望開始加強推廣海外軍售。他們在2014年放寬了對武器出口長達50年的限制，2015年成立了「防衛裝備廳」促銷軍備。同年並在橫濱舉行了日本自二戰以後首次舉辦的國際武器大展，由美英澳國防單位和企業聯合舉行。

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日前最新消息指出，日本川崎重工業公司(Kawasaki Heavy Industries)與法國、德國正在進行一項聯合計畫，發展最新一代的海上偵察機，目的在向法德出售P-1反潛偵察機。這也是日本自2014年以來，首度與法德進行軍備合作，以及可能達成海外軍售的目的。

根據《東亞論壇》(East Asia Forum)網站文章指出，日本在過去幾年，曾經試圖打進英國、澳洲和紐西蘭的武器市場，但是都沒有任何進展。只有曾經賣給印度海軍12架US-2兩棲飛機，雖然這不是一筆大宗交易，但卻是日本海外軍售的重要突破。

因此，日本政府和國防工業在都對於向國際市場，銷售武器感到相當有興趣。日前，川崎重工業公司正在與法國、德國展開聯合計畫，希望藉此向他們出售P-1反潛巡邏機。

(中時電子報)

文章來源：Japan open for arms business

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