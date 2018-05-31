預約百年花海 黃金雨盛開

阿勃勒盛開美景。（楊漢聲翻攝）

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中時
猶如黃金雨。（楊漢聲翻攝）

3年前由旅居台北遊子黃群棠發起，各界熱情嚮應，募樹結合社區植樹造景活動，如今已盛開金黃色阿勃勒花，形成瑞穗境內新的亮點。

這3年來面對各種困境，黃群棠為了回來施肥和修枝，台北瑞穗二頭跑吃足苦頭。

拼觀光是地方政府的口號也是人民的心願，當我們從台北回來瑞穗推動植樹造景時，有多少人願意站出來一起行動。黃群棠感嘆的說，樹種下3年了，一開始委託在地人照料施肥，但可能礙於農忙，不了了之，後來只能聘請人員除草，其餘的事只能利用每個月排休回來完成。

黃群棠表示，土地使用沒有明確的規劃，去年台鐵工務段大動作在其花蓮縣境內的鐵路用地圍起鐵絲網，瑞穗沒人通知會勘更沒有人告知此事，動工當天早上還好有國中同學緊急告知，才發現事態危急。雖然有和工務段取得聯絡，在三日後一同會勘，可是施工怪手並沒有停下，直接壓倒一棵阿勃勒樹，導致此樹目前已枯死。

黃群棠強調，當初由社區、水土保持局及台鐵一起規劃的生態公園，就此荒廢，還好請立委蕭美琴協調，在不影響鐵道施工情況下，將樹保留，今日才有黃花盛開的美景。

地方政府單位總是燒錢拼觀光，地方活動缺乏整合，現有的節慶卻總是在活動前幾天才發佈，吸引外地遊客的效益不高，對於民間發起的軟觀光也似乎視而不見。

將瑞穗境內打造成處處有花景真的難如登天嗎？黃群棠強調，金黃色阿勃勒花在瑞穗盛開了，這是各地熱愛瑞穗的朋友回饋予這塊土地的禮物，希望村民們能珍惜。他也感嘆的說，拼觀光並不是只有大量建設，若吸引不了人潮，大量建設淪為蚊子館，意義何在?

(中時 )

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