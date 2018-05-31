新增4處！新北市YouBike站累計達484站

新北市公共自行車（YouBike）將於107年6月1日上午0時啟用新店區「碧潭渡船頭」。（交通局提供）

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新北市公共自行車（YouBike）將於107年6月1日上午0時啟用新店區「碧潭渡船頭」。（交通局提供）

新北市公共自行車（YouBike）將於107年6月1日上午0時啟用新店區「碧潭渡船頭」、新莊區「頭前國小」、中和區「山北公園」、「景平大勇街口」等4處公共自行車租賃站。全市YouBike站累計達484站，上線營運自行車共1萬3,941輛。另為鼓勵民眾使用YouBike，於新北市借車仍享有前30分鐘騎乘免費之補助，歡迎民眾多加利用。

交通局表示，碧潭風景區是歷史悠久的遊覽勝地，碧潭景觀優美，民眾可沿著「碧潭渡船頭」騎YouBike往河岸自行車道欣賞周邊景色，或到水岸街坊商店街與邱比特裝置藝術及逗趣3D小彩繪合影。歡迎民眾搭程捷運新店站轉YouBike漫遊，來一趟半日近郊輕旅行！

新增新店區「碧潭渡船頭」（新店路36號對面，設置32車位）、中和區「景平大勇街口」（景平路127號旁，設置38車位）、「山北公園」（莊敬路33巷36弄2號對面，設置32車位）、新莊區「頭前國小」（頭前路93號對面，設置30車位）。

交通局提醒，民眾借車前請先檢查煞車、胎壓、車燈及坐墊高度等，騎乘時須遵守交通規則，禁止雙載，並注意借還車時燈號訊息，避免發生誤扣款等情事損及自身權益。

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