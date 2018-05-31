鋼鋁課稅道瓊跌！台未豁免 美部長慎稱台為「實體」

美國現任商務部長羅斯。（圖/路透）

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美國商務部長羅斯今天表示，川普總統決定不再延長加拿大、墨西哥、歐盟成員國鋼鋁暫時關稅豁免；台灣和日本則仍未獲豁免。羅斯並審慎地以「實體」( entity)稱呼台灣。

就在川普政府宣佈針對鋼鋁進口產品課稅以後，華爾街股市今日開盤應聲走跌，道瓊指數一度下挫將近200點。

川普政府根據「232」條款對進口美國鋼鐵和鋁材加徵關稅給予加拿大等國暫時豁免將於5月31日午夜到期。美國商務部31日上午就修改「232」措施舉行電話記者會，羅斯宣布修改內容並接受媒體提問。

羅斯表示，川普總統決定不再延長加墨和歐盟臨時關稅豁免。這是因為北美自由貿易談判比預期進展慢且冗長，目前已無確切完成談判期限之故，歐盟情況類似。

台灣媒體詢問，台灣應如何做才能獲豁免。羅斯回答說，美方認為所有談判最好在會議室舉行，而非在新聞發布室，所以他需要與任何「實體」在會議室內談判，而非透過這種電話記者會談論協商內容。

媒體續問，台灣一直積極參與和美方對話，詢問羅斯是否可以給予一些提示。羅斯回答說:「我已經盡最大努力回答了這個問題。」

另一台灣媒體追問，台灣和日本都未獲豁免，這是否表示美國視台日為美國國家安全威脅。羅斯仍未正面回答此一問題，僅解釋美國1962年232條款，包括的不僅是軍事安全，也與經濟有關，如基礎建設，並稱不針對任何各個國家，也無任何單一實體威脅國安，美方是以供應過剩的整體影響做為通盤考量，「我們認為沒有強大的經濟就沒有強大的國家安全。」

擬於明天啟程前往中國大陸進行貿易談判的羅斯並以大陸為例指出，雖然美國實施關稅，也還是可以繼續談判。

川普去年要求商務部依「貿易擴張法」第232條，對進口鋼鐵及鋁材展開國家安全調查，羅斯於今年1月向川普遞交調查報告； 3月美國宣布對進口鋼鋁分別加徵25%和10%關稅。

此外，法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)指出，美國宣布課徵關稅以後，歐盟也會不甘示弱的採取反擊行動，可能就此掀開貿易大戰！

(中時 )

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