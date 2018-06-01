NBA》詹皇坦承不希望厄文離隊 曾懷疑能進決賽

詹姆斯總算坦承去年夏天很不願意看到厄文離隊。(美聯社)

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中時電子報

隨著領軍騎士闖進今年總冠軍賽，「小皇帝」詹姆斯總算在《ESPN》專訪時坦承，去年夏天很不願意看到厄文離隊，更曾打過電話給騎士高層要求這筆交易不要發生，甚至在今年1到2月期間，一度懷疑騎士可以打進總冠軍賽！

「一整季賠率都不看好我們，甚至把時間撥到去年夏天，當時我感覺交易我們超級控衛很不利，他是過去3年曾跟我並肩作戰無數次的傢伙，」詹姆斯說，「雖然我沒參與交易對話，卻感覺這筆交易很不利，我們失去了厄文。」

詹姆斯強調，騎士從去年夏天就不被看好，加上從塞爾提克交易過來的控衛直到今年1月才打(詹皇連艾塞亞湯瑪斯的名字都不提)，騎士不斷變換陣容，也在交易截止日做了交易，「在那段期間，總冠軍賽不在我的考慮範圍內。」

「甚至去年12月到今年1月，我都搞不清楚我們在幹什麼，所以假如今年1到2月期間，我告訴你，騎士一定晉級總冠軍賽，我絕對在說謊，」詹姆斯說，「但就算形勢一度來到那種地步，我仍相信我們能在季後賽有所成就。」

訪談的最後，詹姆斯接連被問到是否不希望厄文離隊？以及是否打過電話給騎士高層要求終止交易？詹皇的答案都是「YES」，甚至強調他跟騎士老闆吉伯特之間僅維持良好的工作關係，「我不認為老闆與球員該成為摯友。」

看來詹姆斯總算把忍在心裡已久的話說了出口，無論是去年夏天厄文離隊的真實感受，或是曾不看好騎士晉級總冠軍賽的複雜心情，只是聽到這些「實話」，詹皇到底今年夏天是走？還是留下？相信答案越來越明顯了。

(中時電子報)

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