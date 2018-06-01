遼寧艦體系作戰能力初成意味什麼？ 看專家解讀

2018年06月01日 00:02 中時電子報 盧伯華

大陸國防部發言人發布消息稱：遼寧艦航母編隊初步形成體系作戰能力。而到底這所謂「體系作戰能力」所指為何？陸媒特地邀請專家進行解讀指出，這個門檻最重要的意義是遼寧艦的功能已經從編隊訓練跨越到遠海作戰，這對中國「從大國跨入強國」，以及未來中國新造航母能快速形成戰鬥力，都具有重要的意義。

大陸國防部發言人在回答媒體提問時表示，遼寧艦入列以來，組織了包括遠海作戰運用演練在內的演練，檢驗了航母編隊綜合攻防體系的建立和保持。航母編隊訓練向遠海作戰運用深化拓展，已經初步形成了體系作戰能力。

大陸《環球時報》就遼寧艦「初步形成體系作戰能力」訪問軍事專家李杰進行解讀指出，遼寧艦航母編隊初步形成體系作戰能力是一個非常重要的節點與門檻。中國海軍多年努力有個重要的目標就是航母要形成戰鬥力，如果沒有充分形成戰鬥力的航母就無法從大國邁向強國。此外，遼寧艦在這麼短時間內初步形成體系作戰能力的經驗與模式，對於下一艘以及後續中國航母快速形成戰鬥力具有很重要的啟示意義。

李杰認為，航母的作戰能力很大程度上取決於艦載機的作戰能力，所以不久前遼寧艦艦載機突破夜間起降，這是航母形成戰鬥力的一個重要指標。對於初步形成體系作戰能力的具體含義，李傑認為，標誌著已有一定數量的艦載機飛行員可以完成夜間起降，雖然數量還不是太多，但已經走上良性軌道，已經初步具備全天候作戰能力，後續會有更多飛行員具備在4種氣象條件(白天簡單、白天複雜、夜間簡單、夜間複雜)下起降的能力。

從航母編隊層面來看，艦機之間、航母與護航艦艇之間通過一系列的演練與調試，中國版航母戰鬥群的編成體系初步完成，而新型驅逐艦、護衛艦、綜合補給艦陸續加入海軍，航母編隊的編成選項越來越豐富。之前在南海閱兵式中接受中國最高領導人檢閱的編組方式，可能就是遼寧艦航母編隊的標準編成方式。

李杰表示，從遼寧艦服役至今5年多的時間，航母編隊就初步形成體系作戰能力，說明遼寧艦的研製與列裝應用都是比較順利的。由於遼寧艦最初的定位是一艘科研訓練艦，5年多有相當長一段時間承擔著大量航母各分系統科研驗證，人員訓練培訓的任務，如果去掉這部分時間，遼寧艦形成戰鬥力的過程更加可觀。

不過，李傑強調，目前遼寧艦只是初步形成體系作戰能力，後續還將進一步增加艦載機數量、在多種氣象條件下完成起降的飛行員數量，遼寧艦的作戰能力還將進一步提升。同時，隨著055大型驅逐艦等新型艦艇的加入現役，航母編隊的組成方式也在不斷豐富，比如航母護航編隊由兩艘055驅逐艦、兩艘052D、兩艘054A組成。

李杰認為，中國航母初步形成戰鬥力還有一個重要指標，就是將會到更遠的海域去演練與巡航。「目前遼寧艦可以去西太、赴南海，後續完全可能進出印度洋，甚至抵達大西洋的相關海域。」中俄海軍艦艇編隊去年曾在波羅的海地區進行聯合演練，隨著遼寧艦航母編隊戰鬥力不斷提升，中國航母完全有可能與他國一起在更遠的海域進行聯合演練。

(中時電子報)