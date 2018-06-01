「美麗島世代」再走一人 民進黨失去的何止民心？

2018年06月01日 00:04 中時電子報 呂承哲

前副總統呂秀蓮正式宣布退出民進黨，對台灣政壇拋下震撼彈，這也是綠營「美麗島世代」再一人出走。對此，「草根影響力新視野」在《Yahoo論壇》發表文章，指出蔡英文帶領民進黨完全執政，卻反而使黨沉淪，不只失去民心，更失去了呂秀蓮所指的「黨德、黨魂」。

文章指出，身為美麗島世代之一的呂秀蓮，在政治上從不甘於寂寞，在其卸任擔任八年的副總統，表示「不希望因為我退休，你們就不理我」，以呂秀蓮在綠營內的政治分量，與民進黨說再見具有一定政治意涵。不過，在與姚文智爭取代表民進黨參選台北市長的人選落敗後，看到處於權力巔峰的民進黨，只能離開這個她待了近30年的政治舞台，更重要的是，當初創黨的精神和理念不再，使得民進黨從極盛走向極衰的關鍵。

相較於其他民進黨從政人士，呂秀蓮能言敢言，以日前與前閣揆張善政共同發表「挺法治，不是挺管」聲明，就能見其不屈服黨意高過法律的堅持。就連蔡政府要建立非核家園，不考慮綠能產業未到位就要廢核，也敢於直言進諫。

蔡政府執政兩年，荒腔走板的政策不層間斷，甚至連在野是站在同一陣線的環保團體也痛批民進黨的背叛，呂秀蓮所說的「道不同，不相為謀」，反成為呂秀蓮與民進黨漸形漸遠的印證。

(中時電子報)