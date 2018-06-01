《你也是人類嗎》美魔女金成鈴坦言為「兒子」徐康俊心動

2018年06月01日 00:44 時報周刊 溫博鈞

《你也是人類嗎》演員陣容堅強。（KKTV提供）

由徐康俊、孔昇延所主演的韓劇《你也是人類嗎》於今天(31號)在首爾永登浦舉行記者會，導演及其他主要演員皆出席，會中「凍齡美女」金成鈴一句經典名言為兒子徐康俊神救援，她還坦言多次因為「兒子」徐康俊心動！《你也是人類嗎》將於6月6日中午12點在KKTV首播，每週三四更新， 6月22日起，中華電信MOD >戲劇>追新劇，跟播韓國上架。

由於《你也是人類嗎》是採取事前拍攝製作的模式，在韓國播出的電視台為此也相當重視，高層長官及主要演員群全部親臨記者會，現場也湧入上百名媒體前來拍攝。由於徐康俊在劇中一人分飾二角，在拍照時間應主持人的要求，展現劇中角色的暖男、冷男差異。

因為韓劇日前流行「機器人風潮」，被問到跟之前戲劇的差異性時，導演充滿自信地表示，該戲其實從前年12月就開始進行拍攝，所以《你也是人類嗎》反而是這種題材的先驅，不過更重要的是相信這次有財閥鬥爭、AI人工智慧、浪漫愛情等元素的劇情將能說服並吸引觀眾的注意。

基於這次是徐康俊、孔昇延第一次主演無線台的戲劇，特別是一人分飾二角的徐康俊坦言壓力很大，再加上要演出劇中角色南信與南信III的差異，自己也苦惱了很久究竟該如何表現，不過在跟同年齡的孔昇延演對手戲時，女方對這兩個角色的差別態度讓他因此產生信心，對此也相當感謝孔昇延的協助。

此外，被問到首次挑戰演機器人的角色是否有參考的對象時，徐康俊表示他非常喜歡史蒂芬史匹柏導演的《A.I.人工智慧》，電影中的小孩很單純，對於自己的存在感到苦惱，對愛也有許多想法。但是此次劇中的「南信III」這個角色，集結了機器人的所有優點，看到落淚的女性還會主動過去擁抱，真可說是「最佳男友」。

不過徐康俊今天面對記者踴躍發問，在回答時顯得有些「記憶力欠佳」，一度出現詞窮的窘況。而當他正在想要如何回答時，劇中的母親「凍齡美女」金成鈴突然得意地講了一句：「(完美的南信III)可是我製造的呢！」讓全場哄堂大笑。金成鈴更自爆拍戲期間多次被徐康俊電到，讓她心動很了好幾回，但是也肯定徐康俊一人分飾二角的用心，表示徐康俊的角色特色表現鮮明，不會讓她有困惑產生到底是在跟誰講話的錯覺。

而韓國媒體似乎也把握這個機會繼續拋出辛辣提問，但當有人一開口就表示金成鈴是「50多歲女性當中最棒的女人」時，在她身邊的劉五性與朴煥熙沒想太多，原本只是表示尊敬地拍手致意，但被強調是50多歲的金成鈴可是一臉驚慌和不甘心的模樣把兩人的手給壓下去，表情相當可愛有趣。

另外被問到維持外貌年輕的秘訣時，金成鈴得意地表示自己有認真使用社群軟體，非常瞭解年輕人的流行趨勢，導演車榮勳也補充說道，金成鈴拍戲期間都會帶營養劑給現場工作人員與演員們吃，儘管是大前輩的身份，但就像是姐姐朋友一樣地照顧大家，又願意跟年輕人互相交流，所以才會這麼年輕。

而被問到每次記者會必問的「收視率」問題時，徐康俊頗低調小心地回答，現在大環境戲劇收視普遍低落，所以希望《你也是人類嗎》能達到15.5%就心滿意足了。《你也是人類嗎》將於6月6日中午12點在KKTV首播，每週三四更新；6月22日起，中華電信MOD >戲劇>追新劇，跟播韓國上架。

(時報周刊)