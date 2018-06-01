水晶男孩殷志源 6／3加開座位啟售

2018年06月01日 01:01 時報周刊 溫博鈞

（希林國際提供）

水晶男孩的隊長兼Rapper殷志源，將於7月21日(六)在台北國際會議中心舉辦首次海外個人見面會 「EUN JI WON 2018 Private Stage [1 The Land] in Taipei」。活動門票於上周5月27日開賣，甫開賣一分鐘即完售，網站上有3000人同時搶票，全台有1200台機台同時上線，證明殷志源魅力無法擋。為了要給台灣粉絲看到多樣的面貌，殷志源也正快馬加鞭地準備著台灣場Private Stage。

為了報答粉絲對這樣展現給大眾多樣面貌的殷志源的支持及喜愛，主辦單位希林國際和經紀公司YG Entertainment討論後，為了感謝廣大粉絲的支持，讓更多粉絲能到現場感受殷志源的魅力，將於6月3日(日)中午12:00在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣加開座位，加開座位票價為NT$ 2200元/NT$ 2900元，粉絲千萬把握機會，再次呼籲請勿購買來路不明票券，若發現有加價販售票券的行為，持該票券者將不得進場。

7月21日活動當天現場亦將販售官方周邊商品，並且會設置禮物箱給粉絲投入想送給殷志源的禮物及信，活動相關消息及加價票券禁止進場公告請密切注意希林國際粉絲專頁。

(時報周刊)