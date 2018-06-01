《小玩意》入選上海點影節 90歲盧燕高難度演出助陣

2018年06月01日 01:02 中時 潘鈺楨

第21屆上海國際電影節將於6月15日揭幕，由荷蘭導演王洪飛（David Verbeek）自編自導自演、新銳童星樂樂擔綱演出的《小玩意》受邀於「華語新風」單元展映。這是本片繼年初於荷蘭鹿特丹影展首映後，再度征戰國際重點影展，導演也將受邀出席。上海電影節對本片大力讚賞，形容《小玩意》中的「超現實試驗，比前作《雲的模樣》更加迷人」。

上海是王洪飛長年旅居的亞洲城市之一，並曾於2006年作品《迷樂上海》聚焦此急速變遷的城市；而片中特別主演的傳奇影后盧燕更從小在上海成長，於義父、也是中國戲曲藝術大師梅蘭芳府上學習戲曲，此次以新作回歸上海，對兩人都深具意義。

在電影中特別演出的盧燕曾3度獲得金馬獎，在好萊塢受到極高敬重的她，是奧斯卡史上首位華人評委，她也因在超過半世紀的演藝生涯中因多次扮演令人望而生畏的慈禧太后，獲得「慈禧專業戶」的稱號。在《小玩意》中，王洪飛不僅執導祖師爺級影后的演出，兩人更有一場重要對手戲，令王洪飛忍不住驚嘆短短一場戲就證明了她驚人的表演實力。令人佩服的是，在拍攝《小玩意》時盧燕已年屆90高齡，但她片中台詞卻包含了大量的科學術語，超高難度台詞連年輕人都難以記住，她卻敬業地完美完成演出，甚至在拍戲當天與劇組共度90歲大壽，毫無架子的專業表現，讓人更加感受到傳奇影后的獨特魅力。

《小玩意》中，一位遊走在夜晚台北街頭的攝影師，拍下了一位小女孩的身影。這幅影像意外勾起攝影師的童年回憶，當畫面不斷湧入並與女孩的身份交織融合，他不知不覺地將自己的童年記憶投射在女孩正經歷的一切之中——女孩的風箏、女孩與愛人的別離，是她的故事，還是攝影師的？台北、國際長途飛機上、荷蘭阿姆斯特丹；三個地點，三段冥想敘事，在按下快門的那一刻起，在時空經緯之外展開。《小玩意》由肯園國際股份有限公司出品、前景娛樂有限公司製作發行，並獲台北市電影委員會全力協助拍攝以及影視行銷合作計畫支持，亦得到台北市文化局電影製作補助；由克羅埃西亞Nukleus Film、JDP Croatia、荷蘭Lemming Film聯合製作。

(中時 )