鮑起靜當網紅奶奶 與孤單男孩忘年之交

2018年06月01日 01:02 中時 潘鈺楨

鮑起靜飾演的網紅奶奶莉莉 與孤單男孩生生建立忘年之交。（華映提供）

影后鮑起靜首度參與台灣國片，在《生生》展現細膩演技，詮釋熱愛直播的網紅奶奶，用樂天幽默的心情面對生命的最後一段路程，更和失去親人的孤單小男孩成為忘年之交，交織成一段笑中帶淚的感人故事。

《生生》暖心感人又切合時下直播熱潮的劇情，相當引人入勝，接連獲選上海及新加坡影展的競賽單元，也入選今年金穗影展、兒童影展。

《生生》導演安邦表示，拍攝動機是因為兒時的一段記憶，他說：「因為想起了兒時一段同班女孩過世的經歷。」在他前去參與喪禮時，看到同學媽媽在一旁哭到昏倒，那時候很難理解怎麼會如此傷心。而那陣子，身邊的寵物也離開了，就在想「有沒有人可以告訴我『死亡是什麼？』」長大後，經歷了一些親友的去世，對於「死」呼應「如何生」這件事，雖然還在摸索，卻想對小時候的自己說說心得。也慢慢理解到原來之所以在他人過世會傷心難過，是因為人與人之間有感情，於是想要做一部電影告訴大家，我們可以怎麼去面對死亡、甚至怎麼好好告別、好好珍惜感情。

片中莉莉奶奶因為開啟直播，成了當紅的網紅，也牽起和小男孩生生的緣份，更促成一段陪伴彼此走出傷痛的忘年友誼。導演將劇情聚焦於目前最火熱的直播上，是因為他深感現代人的生活真的花了太多時間在「網路」上，他說：「透過網路，連起各式各樣的關係，甚至像是劇中的老人與孩子的關係，打破一些外型上、傳統印象上的限制，只要網路另外一端的『主題』、『人物』令人感興趣，就連線了。」

導演安邦表示自己帶著私心寫《生生》劇本，莉莉奶奶的原型就是以鮑起靜和自己的母親為原型來創作，他很開心找到心中的夢幻影后出演，才得以成形自己理想中的《生生》。鮑起靜則是大讚導演 「劇本寫得太好了！」，讓她看完劇本當下就決定要參演，雖然她演過很多母親角色，但《生生》裡的角色實在太樂觀了，不禁也讓他大嘆自己就算遇見劇中罹患絕症處境，也無法這麼積極正向。

《生生》劇情講述男孩生生（吳至璿飾）的哥哥去世了，成天逃避在工作裡的媽媽決定搬家。於是生生擔起整理哥哥遺物的大任，孤零零的他老是往外跑，更意外發現哥哥手機追蹤的直播老奶奶—莉莉（鮑起靜飾）。而莉莉奶奶被醫生宣判只剩三個月可活，她不顧女兒（嚴藝文飾）的反對，拒絕化療，更誇下豪語，要任性地「活過一百天」！駕著自己的老計程車，開到哪、玩到哪，透過直播，這些片段熱鬧了不少網友的生活，包括孤單的生生。一條網路線，連結了同樣面對死亡的生生和莉莉，他們的忘年友誼也逐步萌芽。《生生》預計將於今年暑假正式上映

(中時 )