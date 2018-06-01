中信兄弟不敵統一獅 林智勝復出3打數盡墨

2018年06月01日 01:02 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟今(31日)作客台南棒球場挑戰統一獅，開季至今都待在二軍的「大師兄」林智勝，總算傷癒歸隊，然而，他沒能替球隊帶來勝利，3打數繳白卷，不只是他，中信幾乎整場被獅隊壓著打，揮出8安卻僅得3分，讓獅隊以9比3贏得勝利。

此役最受關注的話題，無非就是林智勝的歸隊，他自去年捲入「五虎將」冰風暴後，缺席美國春訓、開季待二軍養傷，長時間沒跟著一軍活動。林智勝今天上一軍，扛7棒一壘手，因而獲得教練推薦打明星賽的資格，這也是中信球團升他上來的其中一個目的。

中信昨上演精采逆轉勝，這場比賽，前5局受制獅隊先發江辰晏封鎖，僅得到1分。不過中信先發楊志龍表現不惶多讓，1下遭蘇智傑2分炮狙擊後，適時穩住陣腳，一路投到5局結束，未再讓獅隊拿到分數。然而楊志龍退場後，比賽後段，主導權幾乎完全被獅隊掌握。

獅隊6下發動攻勢，2出局一二壘有人時，靠著高志綱的二壘打，添得2分。接著7下，獅隊持續重擊中信牛棚，洪宸宇和吳哲源輪番上陣，都沒能擋住獅隊攻勢；獅隊單局敲出5安，加上中信右外野手陳子豪發生守備失誤，一口氣灌進5分，奠定勝基。

大幅落後的中信，雖8上還靠周思齊的2分炮，將比分追近，但比分差距實在太大，最後仍看著獅隊收下勝果。林智勝傷癒復出首戰，3打數盡墨，還吞下2K，唯一1次上壘，是在2上挨了江辰晏的觸身球，本季首安未開張。

另，富邦悍將對戰Lamigo桃猿，富邦7上上演逆轉戲碼，靠著申皓瑋、張正偉及蔣智賢3支適時安打，單局進帳3分，後來居上以6比5贏球。猿隊輸球、獅隊贏球，上半季居一二名的兩隊，如今勝差又縮小到1場，猿隊暫居第一。

(中時電子報)