綠票倉再動搖！高雄農民掛「民進黨不倒 農民不會好」布條

農產品價格下跌，高雄農民掛起「民進黨不倒、農民不會好」布條表達不滿。 (翻攝自中評網)

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中時電子報

日前高雄市區有店家懸掛「民進黨不好、經濟不會好」布條，沒想到，高雄大樹又出現農民懸掛「民進黨不倒，農民不會好」布條，表達對民進黨執政的不滿。由於國內不少農產品價格下跌，高雄大樹區農民孫國憲，近日在自家門口旁掛起了「民進黨不倒，農民不會好」布條，他直言，民進黨很會拚政治，但拚經濟完全不行。

孫國憲說，他當農民這麼久，從沒見過這種不下雨的天氣。農民都是看天吃飯的，如果民進黨不反省，不為農民著想。那就像這塊布條一樣「民進黨不倒、農民不會好」。 閩南語說「人毋照天理、天無照甲子」，也就是說，「為政者如果不按照天理公道行事，老天爺就不會按照風調雨順的年節，氣候會反常。」這是老天爺給執政者警告的天象。

孫國憲表示，台灣的農業若不跟大陸接軌，將是死路一條，他說，以前大樹玉荷包荔枝價格最好時1公斤可以賣到120元，前幾年1公斤還有7、80元，但今年僅剩下30元左右，幾乎跟成本打平。

據中評網報導，孫國憲說，「民進黨攏為自己的選舉跟政治利益嘛！所以賴清德講話『嘴秋』」，以前台灣有陸客來觀光，台灣的鳳梨還有救，那時鳳梨還能做成鳳梨酥的內餡，但現在陸客1年減少200多萬，這200多萬的陸客很愛吃台灣水果、買台灣鳳梨酥的現在通通不買了。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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