徐康俊電力強 51歲「阿母」金成鈴也心動

2018年06月01日 02:01 時報周刊 張毓琪

由徐康俊、孔昇延所主演的韓劇《你也是人類嗎》於首爾永登浦舉行記者會，導演及主要演員皆出席，會中「凍齡美女」金成鈴一句經典名言為兒子徐康俊神救援，還坦言多次因為「兒子」徐康俊心動！

徐康俊在本劇挑戰演機器人角色，被問到是否有參考的對象時，他表示非常喜歡史蒂芬史匹柏導演的《A.I.人工智慧》，因為電影中的小孩很單純，對於自己的存在感到苦惱，對愛也有許多想法。而他扮演的「南信III」，集結了機器人的所有優點，看到落淚的女性也會主動過去擁抱，真可說是「最佳男友」。

這次是徐康俊和孔昇延第一次主演無線台的戲劇，一人分飾二角的徐康俊壓力特別大，再加上要演出劇中角色南信與南信III的差異，自己也苦惱了很久究竟該如何表現，幸好在跟同年齡的孔昇延演對手戲時，女方對這兩個角色的差別態度讓他因此產生信心，對此也相當感謝孔昇延的協助。

徐康俊面對記者的踴躍發問，在回答時顯得有些「記憶力欠佳」，一度出現詞窮的窘況。而當他正在想要如何回答時，劇中的母親「凍齡美女」金成鈴突然得意地講了一句：「(完美的南信III)可是我製造的呢！」讓全場哄堂大笑。51歲的金成鈴更自爆拍戲期間多次被徐康俊電到，讓她心動很了好幾回，但是也肯定徐康俊一人分飾二角的用心，表示徐康俊的角色特色表現鮮明，不會讓她有困惑產生到底是在跟誰講話的錯覺。

而韓國媒體似乎也把握這個機會繼續拋出辛辣提問，但當有人一開口就表示金成鈴是「50多歲女性當中最棒的女人」時，在她身邊的劉五性與朴煥熙沒想太多，原本只是表示尊敬地拍手致意，但被強調是50多歲的金成鈴可是一臉驚慌和不甘心的模樣把兩人的手給壓下去，表情相當可愛有趣。

另外被問到維持外貌年輕的秘訣時，金成鈴得意地表示自己有認真使用社群軟體，非常瞭解年輕人的流行趨勢，導演車榮勳也補充說道，金成鈴拍戲期間都會帶營養劑給現場工作人員與演員們吃，儘管是大前輩的身份，但就像是姐姐朋友一樣地照顧大家，又願意跟年輕人互相交流，所以才會這麼年輕。

而被問到每次記者會必問的「收視率」問題時，徐康俊頗低調小心地回答，現在大環境戲劇收視普遍低落，所以希望《你也是人類嗎》能達到15.5%就心滿意足了。《你也是人類嗎》將於6月6日中午12點在KKTV 首播，每週三四更新；6月22日起，中華電信MOD >戲劇>追新劇，跟播韓國上架。

(時報周刊)