館長怒吼唸不起私立幼稚園 她嗆：當初怎不買保險套

館長陳之漢。(取自飆捍臉書)

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中時電子報

網路紅人「館長」陳之漢日前為總統蔡英文捐助宣布捐100萬美金給WHO世界衛生組織一事槓上立委段宜康，早前更在直播中開譙：「台灣小孩都快上不起幼稚園了，國家還一直把錢往外送」獲不少家中大讚說出心聲，只是以揶揄時事聞名的「我是兩個孩子的媽」就反嗆館長：「生了就要負責養，如果每個月花不起錢讓孩子上私幼，當初怎麼不花個小錢買保險套。」

館長日前在直播中吼出不少台灣家長心聲，痛批政府到底有沒有在做事，公立幼稚園都抽不到，都是私立的，一個前瞻計畫幾兆幾兆的花，「不用幾兆，一千億就好，一千億可以讓多少小孩唸幼稚園，讓多少台灣父母輕鬆？」

只是「我是兩個孩子的媽」臉書頁就認為公幼不足是事實，但只為貪圖公幼便宜的人，有想過要付出什麼「代價」嗎？公幼沒娃娃車要自己接送，也一律不教注音與英文，還要花錢讓小孩上補美語與正音班，公幼寒暑假不上課，可能還要幫小孩花錢上夏令營，「請問這樣加起來，會不會一個月超過一萬五？

至於館長指出員工抽公共托嬰抽不到，只能唸私立，但2個小孩一個月就要花3萬元，「我 X 他媽的 我們國家一直把錢往外面送，台灣的幼稚園私立有多貴你知不知道？不食人間煙火就是現在這個政府。」

「我是兩個孩子的媽」則稱：「什麼？大聲一點！私幼好貴喔。孩子不是你自己生的？生了就要負責養，如果每個月花不起錢讓孩子上私幼，當初怎麼不花個小錢買保險套。」一席話引發網友熱烈討論，不少人就諷刺表示「有道理，養不起還生應該列入刑罰」、「直接說窮人該絕育不就好了」、「說得很有理，貧窮線以下全部槍斃…因為他們沒錢養小孩」。

(中時電子報)

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