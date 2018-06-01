蓬佩奧：川金會磋商獲實質進展 努力說服北韓相信川普說的話

2018年06月01日 04:34 中時電子報 高德順

美國總統川普原定6月12日在新加坡會晤北韓領導人金正恩，但川普上週喊卡，這場峰會能否如期舉行，至今無法確定。美國國務卿蓬佩奧今天在紐約與金正恩左右手金英哲會談後說，過去72小時，雙方推動「川金會」有實質進展，他有信心「川金會」朝正確方向邁進。金英哲接著將轉赴華府，遞交金正恩的親筆信。

蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，「川金會」為兩國領袖提供歷史性機會，可望引領美國與北韓邁入和平、繁榮及安全的新時代。兩國關係正面臨關鍵時刻，如果浪費這次機會，將令人遺憾。

蓬佩奧提到，這幾次和金正恩與金英哲會面，他都表明川普與美國的目標一致且眾所周知，那就是朝鮮半島實現完全、可驗證且不可逆的非核化（CVID）。北韓若實現非核化，將帶來更光明的未來，除維持文化傳統，還能融入國際社會。

蓬佩奧說，川普政府知道與北韓溝通的困難所在，現在努力說服北韓相信川普所說的話，也就是北韓若能非核化，銷毀核武開發計畫一切元素，北韓就會更安全。他還提到，會談中有和北韓方面談到實現非核化的路徑，但他未透露詳情。

蓬佩奧說，「川金會」將是歷史性會談，需要金正恩展現大膽領袖風範，把握一生一次的機會。「兩國人民若攜手，成就的未來將充滿友誼與合作，而非猜忌、恐懼和後悔。」

蓬佩奧回應媒體提問時，被問及明天能否知道「川金會」確定會舉行，蓬佩奧僅說：「不知道。」

(中時電子報)