奇石變身佳餚！「台灣飲食文化特展」飄香趣

2018年06月01日 06:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣美味說不盡！透過藝術家巧手，奇石也能變佳餚！俗話說「民以食為天」，但你是否想過，飲食可不只是填飽肚子這麼簡單的事！文化部與其所屬國立台灣歷史博物館，透過和國立自然科學科博館合作，自即日起至12月10日於行政院新莊聯合辦公大樓南棟一樓文化部藝廊推出「好好吃：台灣飲食文化特展」，藉由微妙維肖的奇石菜餚與栩栩如生的微型藝術模型，喚醒觀眾飲食的文化記憶，認識台灣不同時代、族群的飲食特色，並重新思索如何以飲食行動人與環境的關係。

林靜宜、王佳蕙等微型藝術家製作的微型藝術，把常民生活中常見的幾個飲食場景，栩栩如生地搬進小小的展示木箱中。（文化部提供）

「好好吃：台灣飲食文化特展」是由國立自然科學博物館策劃、首展，台南的國立台灣歷史博物館改編、製作，即日起移師到台北與觀眾共饗。值得一提的是，展覽中將奇石藝術融入常民飲食主題，展出了收藏家徐俊義多年蒐藏、以奇石製作的各式佳餚美食，讓觀眾眼見表現膠質飽滿的肉類、彈性剔透的海鮮等奇石藝術，就彷彿能感受鼻端、舌尖湧上的香氣與口味，進而與生活記憶連結。

展覽中也運用了林靜宜、王佳蕙等微型藝術家製作的微型藝術，把常民生活中常見的幾個飲食場景，栩栩如生地搬進小小的展示木箱中，以精巧、擬真的精緻微型藝術，喚起觀眾飲食的生命記憶。

文化部表示，飲食堪稱常民生活中最重要也最不可或缺的一環，但凡吃什麼、怎麼吃、用什麼吃、跟誰一起吃，在在都飽受族群與文化脈絡的影響。希望透過特展，能夠擴展觀眾對於飲食的想像，從食物的取得、交換、烹調以及食用等不同飲食階段，認識各時代、族群的飲食策略，也看見這些飲食行動中蘊含的生活智慧。同時，透過與科博館的展覽專業合作，將文化的、常民記憶的認識，回歸落實到對於環境、土地的關切，重新反思飲食活動中人與環境的和諧互動，讓飲食文化發展更能長遠永續。

展覽共分3大單元，「從產地到餐桌」以互動、飲食場景微型藝術呈現了人們如何就地取材獲取新鮮食材，並透過市場交換食物與食材，再透過各個文化中不同的烹調方式將餐食端上餐桌。展區中也以漢人與南島語族原住民的傳統飲食觀與方式為例，讓觀眾認識不同群體中的飲食文化。

「食代風味」則從史前人類飲食開始談起，接續漢人移民、客家移民飲食，以及日本時代的日本料理、西餐，戰後來自大江南北的飲食風味，甚至是近年來的外食文化、新住民風味如何豐富了台灣的飲食文化基因。「智慧的選擇」則透過過剩食處理、自種自食、減少食物禮成、選擇適合食用的物種等觀點，反思如何飲食才能與環境和諧永續。

特展開放時間為週一至週五上午9：00至下午5：00，歡迎有興趣的民眾前來觀賞，也希望藉此展覽提供新莊區各級學校更多校外教學選擇，讓觀眾能對飲食文化有更進一步的認識。

(中時電子報)