圓夢當肖年頭家！知名插畫家、人氣部落客也來湊一腳

誠品生活expo第七屆肖年頭家夢想市集初夏場，即日起至06.26止，於誠品R79中山地下書街限時登場。（誠品提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

數位時代瞬息萬變，幾乎沒有什麼不可能！想當「頭家」只要有創意、有毅力也是能創造新未來！

無聊男時鐘｜人二雄作品｜共橘子媽寶、藍調嘻哈、西柚文情、湖綠阿宅和粉紅王子５款造型。（誠品提供）

一起來創業，展開人生另一頁！誠品生活文創平台expo第七屆【肖年頭家夢想市集】已累計逾230件投稿，初夏場評選會更吸引插畫家「人二雄」、千萬人氣部落客「凱莉哥」參與徵件。身兼知名電視製作人的人二雄，平時嗜好便是插畫和寫作，他用詼諧幽默的漫畫風格打造五款時尚家飾「無聊男時鐘」，詮釋繁忙工作的會議上總會遇見媽寶、王子、阿宅、文青、嘻哈男五大類型的無聊男，和他們對話時間總是特別漫長。

而擁有千萬點閱率的親子部落客凱莉哥，則為家中寶貝開發無毒、水性、不傷甲的可剝式指甲油「小小PETIT」，輕輕一撕3秒就可卸除換新色，以天然顏料調製的繽紛色彩，更讓媽咪寶貝放心玩色。

Hulumao｜貓咪鑽石床。（誠品提供）

第七屆初夏場【肖年頭家夢想市集】由誠品生活expo主辦、臺北市政府文化局協辦，即日起至6/26止於誠品R79中山地下書街限時登場，本次也將特別展出歷屆表現優異頭家學長姐作品，邀您一同玩創意！

除了創意商品，回歸大自然的森林花草系也是本次市集的亮點主題！「Febbi」使用多元的素材，創造出具有森林氣息與手感溫度的花草飾品，像是經典的黃銅繁花和牛皮落葉耳飾，是小資女的最愛；手工珠寶「THRIVE 繁生」，使用複合媒材打造以珠飾編織的雋永單品，繁盛如花的珍珠飾品卻不失典雅；「AKAMU」主打陶瓷家飾器皿，靈感源自大自然和花果葉，像是島嶼系列的山形花器、冰湖花盤等，增添生活家居品味；「方巷」提倡以花卉妝點生活空間，推出多款乾燥花禮設計。

透過【肖年頭家夢想市集】發掘原創品牌，近5年已累計千件作品參選，邀請逾200個新創品牌進駐expo，2016年底再推動「Project S」育成在地文創計劃，並協助成熟品牌邁向獨立設櫃，未來進一步拓展海外發展機會。今年首度增設「百萬創業獎」，年度總決選第一名頭家可直接「跳級保送」於誠品生活獨立設櫃，現正開放365天、365行熱烈徵件中，不限媒材、不限年齡，每天開放投遞你的夢想。

(中時電子報)

誠品生活expo第七屆肖年頭家夢想市集初夏場。（誠品提供）

【肖年頭家夢想市集】
奇石變身佳餚！「台灣飲食文化特… 新北推銀髮友善市場！鳥來嬤大呼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。