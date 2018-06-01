圓夢當肖年頭家！知名插畫家、人氣部落客也來湊一腳

2018年06月01日 06:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

數位時代瞬息萬變，幾乎沒有什麼不可能！想當「頭家」只要有創意、有毅力也是能創造新未來！

無聊男時鐘｜人二雄作品｜共橘子媽寶、藍調嘻哈、西柚文情、湖綠阿宅和粉紅王子５款造型。（誠品提供）

一起來創業，展開人生另一頁！誠品生活文創平台expo第七屆【肖年頭家夢想市集】已累計逾230件投稿，初夏場評選會更吸引插畫家「人二雄」、千萬人氣部落客「凱莉哥」參與徵件。身兼知名電視製作人的人二雄，平時嗜好便是插畫和寫作，他用詼諧幽默的漫畫風格打造五款時尚家飾「無聊男時鐘」，詮釋繁忙工作的會議上總會遇見媽寶、王子、阿宅、文青、嘻哈男五大類型的無聊男，和他們對話時間總是特別漫長。

而擁有千萬點閱率的親子部落客凱莉哥，則為家中寶貝開發無毒、水性、不傷甲的可剝式指甲油「小小PETIT」，輕輕一撕3秒就可卸除換新色，以天然顏料調製的繽紛色彩，更讓媽咪寶貝放心玩色。

Hulumao｜貓咪鑽石床。（誠品提供）

第七屆初夏場【肖年頭家夢想市集】由誠品生活expo主辦、臺北市政府文化局協辦，即日起至6/26止於誠品R79中山地下書街限時登場，本次也將特別展出歷屆表現優異頭家學長姐作品，邀您一同玩創意！

除了創意商品，回歸大自然的森林花草系也是本次市集的亮點主題！「Febbi」使用多元的素材，創造出具有森林氣息與手感溫度的花草飾品，像是經典的黃銅繁花和牛皮落葉耳飾，是小資女的最愛；手工珠寶「THRIVE 繁生」，使用複合媒材打造以珠飾編織的雋永單品，繁盛如花的珍珠飾品卻不失典雅；「AKAMU」主打陶瓷家飾器皿，靈感源自大自然和花果葉，像是島嶼系列的山形花器、冰湖花盤等，增添生活家居品味；「方巷」提倡以花卉妝點生活空間，推出多款乾燥花禮設計。

透過【肖年頭家夢想市集】發掘原創品牌，近5年已累計千件作品參選，邀請逾200個新創品牌進駐expo，2016年底再推動「Project S」育成在地文創計劃，並協助成熟品牌邁向獨立設櫃，未來進一步拓展海外發展機會。今年首度增設「百萬創業獎」，年度總決選第一名頭家可直接「跳級保送」於誠品生活獨立設櫃，現正開放365天、365行熱烈徵件中，不限媒材、不限年齡，每天開放投遞你的夢想。

(中時電子報)