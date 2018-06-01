新北推銀髮友善市場！鳥來嬤大呼「那ㄟ呷搭心」

2018年06月01日 06:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

老年社會來臨，要怎樣的服務與品質讓銀髮族更安心？新北市政府市場處5月31日在泰山市場宣布第三屆「新北好市金讚獎」正式開跑，今(107)年報名數量創新高，共計37座市場、650個攤商一起角逐10個市集優勝獎及25個金讚名攤獎。此外，特地邀請飾演鳥來嬤的國民阿嬤吳敏擔任評審，以銀髮觀點出發，為市場提供的銀髮服務或設施進行評分，大讚市場貼心的服務「揪搭心」。

本屆新北好市金讚獎除了依不同市場類型及攤位特色訂定評核標準，將市場分為「觀光市集組」及「社區友善組」2組；名攤分為「即食餐飲組」、「食品雜糧組」、「農產蔬果組」、「肉品生鮮組」及「生活百貨組」5組外，還增加「銀髮友善市集奬」及「青年創新經營奬」，鼓勵市場及攤商以更周全及創新的方式經營。

泰山市場主動設置惜食分享櫃，由攤商捐助食材辦理老人共食。（新北市市場處提供）

鳥來嬤表示，自己平時都在傳統市場買菜，因為傳統市場的人情味是其他地方感受不到的，但也常常提得大包小包，又擠又熱又累，這次實際走訪泰山市場後對市場印象完全改觀，新北市場逛起來好舒服，讓逛傳統市場就像一種享受，市場裡除了有冷氣外，走道平坦寬敞且乾淨不溼滑，走累了還可以坐著休息，更有些攤商提供寄放貨或送貨回家的服務，對老人家的服務揪搭心！

泰山市場自治會長郭詩德表示，經過市場自治會幹部及各個攤商的努力，泰山市場去(106)年獲得「社區友善組優勝獎」殊榮，為了提供更好的服務，今年除了建立自己專屬的網站，更積極跟周邊社區合作，辦理銀髮健康管理活動或是老人關懷據點的老人共餐活動，希望今年能獲得銀髮友善市集獎項肯定。

鳥來嬤大讚新北菜市購物環境，說逛市場是一種享受，又能感受人情味。（新北市市場處提供）

市場處長謝俊隆表示，近年來市場處除了將市場公廁更換為坐式馬桶或裝設扶把外，軟體面上更協助市場與當地衛生所或社區合作，逐漸將市場定位為社區中心，此外，為了鼓勵年輕人投入傳統市場，今年更新增青年創新經營獎，透過新思維打造創新經營模式，也期望透過市場競賽活動提供良性競爭平台，刺激市場思考軟硬體改進方向，進而帶給民眾更舒適優質的新北菜市環境及消費體驗。

(中時電子報)