台灣出版大躍進！首度參與紐約國際版權交易博覽會

第一屆紐約國際版權交易博覽會於5月30日在大都會博覽館登場。（台北書展基金會提供）

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中時電子報
／整理報導

台灣出版多元、能量綻放！人才輩出、創意源源不絕！今年美國書展（BookExpo America）期間，有一個新的版權書展同時登場，那就是台灣！

第一屆紐約國際版權交易博覽會（New York Rights Fair，NYRF），簡稱「紐約版權展」，由義大利波隆那展覽公司（BolognaFiere）、出版者周刊（Publishers Weekly）、聯合圖書展示公司（Combined Book Exhibit）主辦，於5月30至6月1日，和美國書展同一期間，在大都會博覽館（Metropolitan Pavilion）盛大舉行。

「紐約版權展」是美國第一個專業版權交易與授權展，意圖在美國書展原有定位之外，打造集出版專業、國際授權以及版權交流等功能的商務交流平台，吸引了廣大美國出版同業以及全球出版產業專業人士共同參與。也因為義大利波隆那展覽公司是核心的主辦單位之一，所以首屆紐約版權書展也特別著重圖像及繪本等版權的媒合。

此外，紐約版權展亦積極回應業界對於新知跟新趨勢的需求，舉辦四大主題論壇—全球市場、影視改編、海外版權與書探，以及圖像書發展，將有來自世界各地共70位講者參與。美國書展（BookExpo America）亦與紐約版權展採合作模式，凡是兩個展覽的參展商、版權專業人士及媒體均可享有「一證雙展」的便利，兩個展場之間還有對開的免費往返專用巴士（Shuttle Bus）。美國書展的展場仍然在賈維茨會議中心（Javits Center）。

由文化部指導、台北書展基金會籌劃參展的展位，位於展覽核心位置，展館旁邊是英國館並鄰近韓國館及加拿大館，主推台灣圖像原創力，精選展出2017年金鼎獎兒童圖書類、金漫獎得獎作品、2017年度出版與影視跨產業媒合平台推薦改編劇本書，以及近兩年出版、曾獲選至波隆那兒童書展參展的優秀童漫新鮮書，共計27家出版社56本書。

呼應美國蓬勃發展的影視、電競產業，亦將特別推廣已改編或具潛力轉化為電視、電影或動畫等的原著作品。藉由本次參展，期盼為日後台灣出版人邁向美國書市建立橋樑，並增強台灣文化形象於國際舞台上的曝光度。

(中時電子報)

紐約版權展由義大利波隆那展覽公司、出版者周刊及聯合圖書展示公司共同主辦。（台北書展基金會提供）

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