6月1日三報頭條要聞

2018年06月01日 07:15 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

氣溫創百年來新高，爆熱天候，民眾狂吹冷氣，只是今起一連4月適用費率較高的夏月電價，加上今年4月調漲500度以上級距電費，不加克制爽開冷氣的後果是，收到電費單時恐會揪心！依台電資料，換算一般家戶在夏月開冷氣時間較長，用電成長逾4成，平均一期電費增約880元；若用電度數成長更多，超越500度門檻，電價甚至可能暴漲1倍。

美軍太平洋司令部5月30日正式更名為印太司令部。原美軍太平洋司令哈里斯上將則在交接儀式上聲稱，北韓仍對亞洲和平構成最迫切的威脅，但大陸懷抱著「霸權夢」，則是美國面臨的最大長期挑戰。

在移民署聯審會以「有統戰疑慮」出手卡海峽百姓論壇後，蔡政府嚴審再開第二槍。據了解，第三屆「京台青年創新創業大賽」複賽，6月將在台灣舉行，往年皆由北京市台辦副主任于鳳英率隊來台，但今年于鳳英已確定來不了，其所率領的大陸公務團其他成員，審核也仍被卡關。曾參與該競賽的台青表示，蔡總統說大陸「充分顯露出不安與缺乏自信」，但政府這一連串阻擋，反而看出是誰不自信。

◎工商時報

美國給予歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鐵稅暫時豁免期限，眼看在周五到期，得不到這些國家的讓步承諾下，美國總統川普決定將他的課稅威脅化為事實。美國商務部周四宣布，對歐盟及加墨進口的鋼鋁課稅，6月1日午夜開始生效。歐盟與墨西哥也立即表態，將對美國採取

台股昨日MSCI半年度權重調整，受惠於美股強勢反彈，上市櫃市場尾盤最後一筆神龍擺尾分別爆出逾818.97億元及46.5億元大量，合計兩大市場成交值更達3,078億元。其中，台股創下2月7日以來大量，櫃買量能更創近11年來新高。

行政院主計總處昨（31）日指出，受惠於景氣復甦，去（106）年有加薪的廠商比率升至28.2％，創下民國90年以來新高，以金融保險業7成有加薪居第一、製造業4成居第二。預估今年會加薪的廠商比率將更上層樓，達到32.4％。

◎旺報

遭遇斷交挫敗後，蔡政府決定嚴審申請來台的大陸官員。據了解，第三屆「京台青年創新創業大賽」複賽6月將在台灣舉行複賽，往年皆由北京台辦副主任于鳳英率隊來台，但今年于確定來不了，其所率的公務團其他成員，入台申請也仍被卡關。曾參與該競賽的台青表示，蔡總統說大陸「充分顯露出不安與缺乏自信」，但這一連串的阻擋，反而看出是誰不自信。

針對台布斷交後，我政府表示，將嚴審來台大陸人士。大陸官媒《人民日報》昨日登文批評，所謂提高審查強度的說法，就是給兩岸交流設置障礙；並稱，只有堅持九二共識，台灣的路才會越走越寬，若民進黨當局執迷不悟，更糟的情況也許還在後面。

北京市台辦副主任于鳳英率隊來台的公務團被擋，淡江大學國際研究院院長王高成批評，蔡政府聲稱陸生、陸客交流未中斷，但正向的兩地輪辦活動，對台青創業亦有幫助，政府卻限制青年交流；他呼籲，單純的兩岸交流不必過度政治化操作，應有自信面對大陸，不應動輒拿統戰擴大解讀。

(中時電子報)