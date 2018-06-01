陸國防部證實遼寧號航艦戰鬥支隊 達成體系作戰初始能力

2018年06月01日 08:08 中時電子報 喻華德

中共國防部發言人任國強昨天在例行記者會證實，遼寧號按計畫有效檢驗航艦編隊綜合攻防體系的建立和保持，訓練向遠海作戰運用深化拓展，已經初步形成體系作戰能力。

據《中央社》31日報導，中共海軍首艘航空母艦遼寧號4月下旬，在結束海南三亞的海上閱艦式與南海實戰化演練後，由巴士海峽經西太平洋穿越宮古海峽返回山東青島母港。期間曾在東海進行首次殲-15戰機夜間起降作業，引發外界關注。

不過，遼寧艦日前被拍到在大連造船廠與首艘國產航艦「合照」。由於距上次進塢維修已時隔48個月，外界認為，若遼寧艦此次大修時間過長，此前甫完成夜間起降的艦載機飛行員，恐面臨資格重新認證的難題。

對於遼寧艦編隊目前是否具備戰鬥力，任國強今天表示，遼寧艦成軍以來，按照計畫依序組織包括遠海作戰運用演練在內的一系列綜合演練，有效檢驗航艦戰鬥支隊綜合攻防體系的建立和保持。「航艦戰鬥支隊訓練向遠海作戰運用深化拓展，已經初步形成體系作戰能力」。

「中國海軍網」日前引述大陸軍事專家尹卓表示，航艦作為一個完整的體系性作戰能力建設，編隊需有航空兵、大中型水面艦艇、潛艦的配合。且還要搭配陸基航空兵、陸基岸防部隊等兵力。

就遼寧艦4月的實戰化演練看，尹卓指出，航艦戰鬥支隊展開偵察預警體系的構建、電子對抗、對海作戰、對空作戰、對陸打擊、反潛作戰，是一個完整的體系性的作戰訓練，已初步形成戰術性的實戰作戰能力。

據《黨建》雜誌103年2月3日的報導，「遼寧號艦長張崢表示：102年8月28日下午，官兵們整齊列隊，等待著那激動人心時刻的到來。習主席來了，他健步登上遼寧艦視察，官兵們都沉浸在幸福與自豪中。習主席對航艦戰鬥力建設特別關注、寄予厚望，他不僅詳細瞭解了武器裝備性能，而且臨行前還特意叮囑我們要『儘快形成戰鬥力、保障能力』。

視察期間，習主席還十分關心艦員在艦上生活、訓練、工作、學習的情況，問的問題也十分具體，對於一些具體細節，他總會停下腳步，認真聽我們介紹完。作為中國大陸第一艘航艦的艦長，我深感肩上所擔負的神聖職責。」

由此可見，遼寧號雖然是作為訓練艦，但中共也要求遼寧號要具備實戰能力。遼寧號的原始設計是載機巡洋艦，不像002開始是以航艦為設計目標最佳化，但遼寧號仍然具備相當程度的戰力。中共海軍專家尹卓指出，「現在如果有作戰任務，遼寧艦拉出去就能打，這是毫無疑問的」。

(中時電子報)