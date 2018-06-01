彭文正竄改管爺畢典聯署書 網怒批：可恥

2018年06月01日 08:20 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

日前由台大畢業生自主發起的「邀請管中閔出席台大畢業典禮」連署活動，希望管中閔能出席6/10台大畢業典禮，並上台致詞，不過就在昨(5/31)日，臺大自主聯盟在臉書發文痛批連署聲明竟然遭名嘴彭文正竄改成「邀請管中閔台大畢業典禮公開道歉」連署書，表示不排除提出刑事告訴。對此，PTT上的網友紛紛撻伐痛斥「可恥」。

知名政論節目主持人、名嘴彭文正在自己的臉書上貼出，「邀請管中閔台大畢業典禮公開道歉」連署書，將台大畢業生的連署書擅自做了更動，甚至將內文對於管中閔的描述全改成負面用詞，例如把內文變成「管教授年輕時迷惘過，但在他人生的歷程中是如何努力地成為台大教授、中研院院士及總統國家講座主持人，對年輕人而言應有相當大的激勵作用。然而他卻在即將攀登人生高峰的路上，因為利慾薰心，造成了無法挽回的傷害」、「在台大校內已有不少畢業學生發起連署，希望校方能給管教授一個機會，在畢業典禮上向台大師生和社會大眾真誠的道歉，以良知見證，用真情告解，讓大家借鏡『歹路不可行』」。

最後彭文正甚至還在文末註明是「台大校友／兼任教授 彭文正敬邀」，並徵求網友連署。此舉不僅讓臺大自主聯盟憤怒喊要提告，甚至也讓PTT上的網友紛紛痛批「偽造文書欸！可恥」、「好卑劣的手段」、「支持先吉下去」、「這種極度無恥的作法 有啥能信的?」、「只能說很低級而已啦」。

(中時電子報)