「妳沒有拒絕」 議員車震人妻逆轉判二月

民進黨縣議員陳光軒車震人妻，二審逆轉判刑二月，但他不服要上訴爭清白。（中時資料照）

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中時電子報

民進黨苗栗縣議員陳光軒，2015年被控車震人妻，一審證據不足判無罪，昨日二審大逆轉，法官根據line通聯紀錄，包括陳某回覆：「…妳沒有拒絕」、「那為什麼妳之後見面還想我親妳」等，認定陳確有相姦行為，依妨害家庭相姦罪判2月徒刑。

台中高分院判決書指出，阮女經營的店有人鬧事，陳光軒出面協調，同年11月13日22時許，在苗栗縣苗栗市玉清大橋上，於車內與阮女發生性交行為，阮女事後根據雙方line對話，對陳光軒提出妨害性自主告訴，但苗栗地檢署不起訴處分，阮女賴姓丈夫不服，再對陳光軒提告妨害家庭相姦罪。

台中高分院法官指稱，據阮女提出與被告line通聯紀錄，阮女質問「那天在車子裡你對我做那種亂來事…」、「你對我做那種不應該做的事，就是傷害我」、「你是在你的車子裡強姦我，我可告你」。陳未否認，且回覆「我不想爭誰對誰錯，…我願意拿出誠意面對」、「那為什麼妳之後見面還想我親妳」、「…妳沒有拒絕」、「我太太昨晚已經知道，到現在都在崩潰」、「我們都是有家庭的人，本來就不該如此」等語。

法官認為，以上對話看出2人確有發生性行為，只是在吵是否合意還是強迫，足認阮女指證被告有與其為性交行為屬實。審酌被告是選民服務，而與有夫之婦姦淫，犯後未能坦承罪行，量處有期徒刑2月。

陳光軒強調，此事全屬子虛烏有，法官只憑對方片面指控及無法還原的line對話紀錄臆測推斷，他難以接受，將再提上訴，證明自己的清白。

(中時電子報)

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