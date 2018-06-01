呂秀蓮Bye了民進黨！阿扁：與其選市長不如選總統

圖為前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮。(資料照)

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中時電子報

民進黨中執會通過提名立委姚文智參選台北市長，人在馬來西亞的呂秀蓮，稍晚透過助理在新聞聯絡群組貼出「Bye Bye！民進黨！」是否退黨，後續發展引關注。對此，前總統陳水扁力勸呂秀蓮，以呂副幾十年所關注的議題，所從事的志業，所推促的運動，無一不是為了台灣國家的未來在打拼。這種全國性議題，「與其選市長不如選總統」！

呂秀蓮日前在新聞群組貼出「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。」、「道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」。外界紛紛猜測呂秀蓮退黨參選台北市長的可能性越來越高。

陳水扁在新勇哥物語表示，幾個月前呂副來到人文首璽跟阿扁表達參選台北市長的意願，並尋求阿扁的支持。阿扁問她，如果要透過初選民調產生候選人，不管跟黨內互比，或是和白色力量對比，可能有其難度，除非蔡總統願意徵召提名她。阿扁更進一步反問呂副，黨如果沒有徵召提名還選嗎？她也說不排除以獨立人士身分參選。阿扁力勸呂副，以呂副幾十年所關注的議題，所從事的志業，所推促的運動，無一不是為了台灣國家的未來在打拼。這種全國性議題，「與其選市長不如選總統」！

另外，阿扁也認為黨第一時間表示尊重、遺憾，對一位坐過長期政治黑牢，為台灣的國際外交盡心盡力，歷任立委、兩任縣長、8年總統的呂副來說，未免太冷酷無情一點！只要蔡總統願意親自慰留並重視她的一些真知灼見，找些事情給她發揮，事情應該還有轉寰餘地。

(中時電子報)

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