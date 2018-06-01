強化語言能力 日愛子公主夏季將赴英短期留學

日本愛子公主，即將於今年夏季赴英國伊頓公學短期就讀。（圖/宮內廳）

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中時電子報

據日本時事通信報導，宮內廳消息指出，日本皇太子德仁與雅子妃獨生女、目前就讀於學習院高中部的愛子公主，將於今年夏季前往英國、進入名校伊頓公學（Eton College）進行短期留學，體驗為期3週的海外生活，藉此強化她的學科與語言溝通能力，這也是她首度離開父母，獨自前往海外生活的經驗。

事實上，日本皇室成員在成長就學過程，經常有機會能出國進行短期研習。除愛子之外，她的兩名堂姊真子和愛子內親王，都曾獨自出國進行訪問和留學；其父親年輕時，就曾單獨前往澳洲留學，居住在當地的寄宿家庭，藉此增廣見聞。

從日本媒體的報導中發現，派學生前往伊頓短期留學、似乎是學習院國中和高中部的傳統，雖然伊頓是男校，但女子學部仍定期派遣優秀學生前往，除了學習語言、英國文化和課程外，最重要的是與這群英國「上層階級」的子弟們結交，打開屬於自己和家族的人脈網絡。

學習院校方表示，3週的課程非常緊密，會要求學員不准與日本聯繫，每天的課程從早上8點半開始，一日結束後還必須做日記紀錄和回顧，讓這些學生能真正學習且強化自身能力。

現年16歲的愛子，宮號敬宮，是德仁與雅子妃的獨生女，其宮號與名字是由祖父、當今天皇命名。4歲時隨父母出訪荷蘭，在當時長年缺少幼年男性繼承人的日本皇室，愛子的出現，一度讓輿論和改變繼承制度的期望再度興起。但外界高度的關注和追逐，卻似乎讓愛子適應不良，導致出現缺課和避不露面的狀態，再加上秋篠宮家於2006年迎來「久違」的男丁- 悠仁，不僅讓本預備修改制度的皇室擱置作業，也讓愛子的關注度大大下滑。

(中時電子報)

文章來源：愛子さま、英国留学へ＝夏に３週間、単独海外は初

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