夏季鮮奶都會漲價？ 業者這麼說…

2018年06月01日 09:38 工商 劉馥瑜

光泉鮮乳936ml（左邊）從88元漲到93元，漲了5元。攝影／劉馥瑜

繼統一瑞穗鮮乳後，光泉鮮乳今（6/1）起也漲價了！許多消費者都有「夏天鮮奶比較貴！」的印象，對此，業者表示，受季節性因素影響，夏天天氣太熱，乳牛泌乳量減少，生乳收購價格就會提高，而冬天因乳牛泌乳量增加，生乳收購價格則降低，這是供需問題。

不過，由於物價經常「有漲無回」，除非有特別巨大的市場壓力，很少會有業者主動降價！根據主計總處最新公布的4月物價調查結果，鮮奶價格已比去年同月上漲7％以上。今年以來，國內合計市佔率過半的兩大鮮奶大廠統一及光泉，都已陸續漲價。

光泉鮮乳自今（1）日起，調漲旗下兩大品牌「光泉」、「乳香世家」近20個品項，依不同規格大小分別漲2～13元，平均調幅超過7％，漲幅最高的甚至達12％。

其中，漲幅最高的是「乳香世家鮮乳」220ml，從25元漲到28元，漲幅達12％；「光泉」及「乳香世家杯裝玉米片鮮乳」245ml，從35元漲到39元，漲幅11.4％，亦超過一成。而便利店最暢銷的規格290 ml「光泉鮮乳」，從34元漲到36元，漲幅5.9％，幅度也不低。

統一今年4月25日起率先調高旗下「瑞穗鮮乳」18個品項建議售價，包括瑞穗鮮乳、瑞穗極制低溫殺菌鮮乳、瑞穗調味乳系列等，依大小規格不同，分別調高1元～10元，平均漲幅4.93％。

統一當時表示，為提供國內酪農更好的環境，統一今年提高酪農生乳收購價格5.66％，並強調僅部分品項調漲，調幅未完全轉嫁。

夏天才剛要開始，鮮奶已連續漲了兩波！但業者強調，末端通路的價格多數會搭配促銷優惠，未必按照原價銷售。

事實上，近年市場上也出現許多小農鮮乳，如鮮乳坊，不以價格優勢取勝，而是以品牌理念、製程控管、產地把關等，搶攻比起「價格」，更在意食品安全「價值」的消費者。在近年民眾食安意識提高下，亦成功開拓新藍海。

(工商 )