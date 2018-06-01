臭到爆！乘客沒洗澡令人嘔吐 泛航班機緊急迫降

2018年06月01日 09:10 中時電子報 楊幼蘭

A Transavia flight had to make an emergency landing after a passenger's foul-smelling body odour caused other holidaymakers to vomit and faint. A picture taken by one of the passengers show medical personnel taking the smelly man from the aeroplane into a bus. pic.twitter.com/qyyAyDAY62 — Daily Hurriyat (@HurriyatPk) 2018年5月31日

在一般狀況下，洗不洗澡是個人自由，頂多令人走避，不過在密閉空間所造成的影響，可能就超乎想像了。

據英國《每日郵報》（DailyMail）5月31日報導，一架滿載乘客的泛航航空（Transavia）波音737客機從荷蘭史基浦機場（Schiphol Airport）起飛，準備飛往西班牙大加納利島（Gran Canaria），可是因為一名沒洗澡的乘客導致同行乘客嘔吐，而緊急迫降葡萄牙法洛（Faro）。

而泛航已證實飛機臨時改道的說法，不過說是基於醫療原因。泛航發言人說：「基於醫療因素，該班機改道，不過確實啦，他聞來是挺臭的。」

據說這名男乘客因為沒洗澡，渾身散發出惡臭，同行乘客有人嘔吐，也有人感到頭暈。機組人員為了避免影響其他乘客，一度試圖將他帶進洗手間隔離。

不過後來駕駛決定，緊急改飛葡萄牙，降落法洛的機場，讓這名乘客下機，以絕後患。

當時在機上的比利時乘客浩特（Piet van Haut）說，那名男子好像幾個星期沒洗澡，身上的臭味令人「無法忍受」，有好幾名乘客感到頭暈目眩，甚至開始嘔吐。

(中時電子報)