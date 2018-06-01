打臉蔡政府非核家園 日本第8座核電再啟動並降電費

六月啟用夏季電價 一般家庭月增440元電費

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中時電子報

我國自今日開始實施夏季電價，如果以平時每月用電量600度的用戶試算，夏月用電量可能增加至840度，每月的電費也會由1,524元增加至3,046元，電費可能翻一倍。

但是反觀發生福島核子事故的日本，據《讀賣新聞》報導，關西電力公司(KEPCO)在5月28日宣布，因應大飯核能電廠3號機與4號機再啟動，因此預計自7月1日起調降電費，家庭用戶平均可調降4.03%，企業用戶平均可調降5.94%，整體用戶電費平均可調降5.36%。

大飯核能電廠三號機是在今年3月中正式再啟動，也是福島核子事故後，在日本的新安檢標準下，發電量超過1,000百萬瓦的超大型核能發電機組恢復運轉的首例。大飯核能電廠四號機預計將在6月5號商業運轉，這是日本國內恢復運作的第8座核能發電機組。

日本關西電力公司表示，因為大飯核電廠3號機與4號機再啟動可以大幅節省火力發電的燃料費用，其燃料成本已從2017年8月的5,225億日元（約1,438億新臺幣）下降至4,160億日元（1,145億新臺幣）。

據核養綠公投小組執行秘書張文杰分析，這屬於很正常的情況。去年8月關西電力公司也因為高濱核能電廠3號機與4號機的再啟動而調降電費。而且在福島核子事故後，日本把核廢料處理與發生核子事故的費用加入核電成本，經過此一重新計算後，核能發電成本仍然是日本所有發電方式中最便宜的，所以核能電廠再啟動本來就有助於降低電費。

福島核子事故後經過檢討，日本的各種發電成本中核能發電仍然是成本最低。（圖/RITE)

對照蔡英文總統說，核廢核災才是天價。實際上卻根本沒有任何根據可以佐證，因為蔡政府從未提出過具體數字，而且接下來又因為「缺電」要讓核二廠2號機再啟動，如果核能發電成本是天價的話，請問蔡英文有guts因應核二2號機再啟動而調漲漲電價反應成本嗎?

若是沒有guts不敢因核能電廠再啟動漲電價，就代表蔡政府是「講幹話，用幹話治國」。不像日本是詳細計算出包含核子事故與核廢料處理的成本，決定讓核能電廠再啟動並調降電費。

(中時電子報)

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