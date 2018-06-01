當心！不只恐有雙颱生成 氣象專家：這3種天氣威脅不可小覷

下周熱帶擾動、西南季風、滯留鋒都是具有威脅的天氣系統，不可小覷。（本報系資料照/姚志平攝）

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中時電子報

台灣有史以來最熱的五月天終於告一段落，今（1）日北部轉涼偶陣雨，中南部午後山區有短暫雨勢。不過，值得留意的是，根據中央氣象局預報顯示，周日前後，南海及菲律賓東方海面的低壓帶內，易有熱帶系統發展，並有進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風的機率。氣象專家吳德榮就提醒，下周熱帶擾動、西南季風、滯留鋒都是具有威脅的天氣系統，不可小覷。

氣象達人彭啟明指出，預計這幾日稍微有點涼的天氣會持續到周日，下周一開始逐漸會回溫，又是典型的夏季天氣。而未來兩周，整個南方的大低壓帶勢力較強，整個西南風將啟動，台灣附近水氣多、會進入一個多雨的環境，感受較為潮濕悶熱，午後陣雨或是偶陣雨的機會都將大增，和這周穩定炎熱的天氣有相當的落差。

至於是否會有較劇烈的天氣？彭啟明提醒，可以留意短時間發展或是午後的對流胞，有很高機會；而等到熱帶低壓發展起來，颱風生成後，預期這時間及這區域的導引氣流不明顯，可能也是變動度很高的預測，大家要有心理準備。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中就強調，下周四之後鄰近台灣的天氣系統，可都是具有威脅、不可小覷的熱帶擾動、西南季風、滯留鋒，提醒民眾持續注意最新資料發展。

熱到週四！歐美預測：下周恐有雙颱夾心襲台
周日恐有雙颱生成 最快下周二北移

根據歐美模式最新預測，下周可能有雙颱形成，下周五更可能來到台灣東西兩側，產生藤原效應，也可能帶引西南季風北上，為台灣帶來大量降雨。

(中時電子報)

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