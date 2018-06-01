週六來這「樂活愛地球」！看動物「便便」變「黃金」？

2018年06月01日 09:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

資源有限，然人類慾望無窮！地球只有一個！面對全球暖化、生態浩劫，我們可以為為做些什麼呢？聯合國大會自1972年起，將每年的6月5日訂為「世界環境日」。今年世界環境日的主題為「塑戰速決（Beat Plastic Pollution）」，目的是希望能夠號召每一位地球公民，共同來對抗一次性塑料汙染問題。

台北市立動物園為響應2018年世界環境日主題，特別邀請台北市國小學生家長會聯合會、台北市政府衛生局與台北市政府教育局，於6月2日（六）上午9-12時，在動物園大門廣場舉辦【走出戶外 樂活愛地球】活動，希望藉由台北市各校學童公開演出的機會，吸引民眾到戶外走走，以寓教於樂的方式推廣護眼、減塑、野生動物保育及愛護地球環境等理念。想不到動物的便便資源再利用，也能成為有機肥，讓生態更環保。

6月2日（六）上午到動物園，教你怎麼製作環保無毒的果皮清潔劑。（台北市立動物園提供）

台灣四面環海，擁有乾淨的海岸及源源不絕的海洋資源，原本是每位國民最大的共同資產與福氣，但偏偏在全球缺乏整體海洋保育政策的情況下，海洋生物多樣性早已面臨快速崩解的危機，而塑膠垃圾卻以逐年遞增的速度與規模流入海洋中，即便是被分解後的塑膠微粒，還會透過食物鏈的方式被生物吃下肚，再悄悄進入我們的生活中。

逐年遞增的塑膠垃圾流入海洋中，被分解後的塑膠微粒，又透過食物鏈的方式被生物吃下肚（國王企鵝）。（台北市立動物園提供）

持續累積的塑膠及相關化學物質，無論對自然環境、野生動物和人類身體健康，都是沉重的負擔。有鑑於此，聯合國大會特別將2018年的世界環境日主題訂為「塑戰速決（Beat Plastic Pollution）」，希望各國政府及國人都能一同響應，將減塑行動落實在每個人的日常生活之中，拋棄圖一時方便的習慣，儘量減少使用一次性塑膠製品、自備環保杯與購物袋、確實做好垃圾分類及資源回收再利用等。因為只有靠友善環境、珍惜地球資源，才能有機會達到地球環境永續的目標。

台北市立動物園和台北市國小學生家長會聯合會，特別選在6月2日（六）「世界環境日」前夕的周末假期，共同舉辦【走出戶外 樂活愛地球】活動，號召各校學生及家長表演展現才藝，提供來園遊客視聽享受，也期望藉此吸引更多人到戶外走走。

想知道動物糞便怎麼變成黃金嗎？答案就在動物園的駐站闖關活動裡。（台北市立動物園提供）

接近大自然，並透過各式各樣益智有趣的駐站闖關遊戲，傳遞護眼、減塑、野生動物保育及愛護地球環境等理念。這麼精采有意義的活動，怎麼能輕易錯過呢？6月2日（六）上午9-12時，歡迎全家大小一同來動物園，加入「塑戰速決（Beat Plastic Pollution）」的行列！

(中時電子報)