吳音寧大吃魚翅爭議 馬英九躺著也中槍

2018年06月01日 09:42 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

昨(5/31)日北農總經理吳音寧，被國民黨議員參選人游淑慧在臉書報料，說他不顧蕉農死活到高雄去大啖魚翅，不過此項消息立刻就遭北農駁斥「總經理並沒有吃」。對於吳音寧到底有沒有吃魚翅，在PTT上的網友們持兩種看法，其中也有網友提出質疑「那馬英九的魚翅宴？」這也立刻讓馬前總統「躺著中槍了」。

吳音寧在昨天遭到游淑慧報料指出「農運最前線、苦農民之苦的高薪實習生吳音寧，甫花19000買殘貨送給溪洲長輩，又說要為北農加薪，竟在香蕉批發價1公斤只剩5、6元，農民含淚採收時，於5月11日在高雄吃魚翅。」對此，北農公司則是立刻做出回應，當天用餐是受邀單位安排，總經理事前不知道菜色，上菜後發現是魚翅，基於環保沒有食用。

而吳音寧本人也回應，基於個人理念所以沒吃魚翅，且「一口都沒吃」，至於餐廳要上魚翅料理，她也無法阻止。這項消息被轉發到知名論壇PTT上後，引發網友正負兩極評價，有些人替吳音寧緩頰「香蕉崩盤她什麼事???」、「香蕉暴跌找北農吳音寧?你家馬桶阻塞要不要也找吳音寧?」、「連去哪一家吃也寫不出來，怎麼不報的更聳動點算了？」、「她就算吃魚翅根(跟)香蕉崩跌有何干 北農管的到農委會嗎???」。

另外也有網友怒批「羨慕 有年薪250萬好好喔 我也想ㄘ(吃)」、「原來吃魚翅是無所謂的事，偉栽覺青」、「dpp不意外 專出這樣的不知民間疾苦高官」。此外，其中也有網友點名前總統馬英九與環保署長李應元，之前也曾因為魚翅遭到撻伐，「要不要順便問一下馬英九的魚翅宴？」、「李應元也吃 結果被一堆環保人士罵」。

(中時電子報)