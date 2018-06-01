研究還是食用？ 日船赴南極 竟獵殺122頭懷孕母鯨

2018年06月01日 10:01 中時電子報 李靖棠

據英國獨立報（Independent）報導，日本再次因為「科學研究」獵捕鯨魚的任務，成為國際社會抨擊的對象，前往南極（Antarctic）海域的日新丸號（Nisshin Maru），遭國際捕鯨委員會（IWC）指控，不僅使用炸藥殘忍獵捕鯨魚，更捕捉並宰殺122條懷孕鯨魚及114條幼鯨，而所謂的科學研究後，卻將這批鯨魚轉售餐廳與店舖，成為諸多饕客的盤中美味。

日新丸號從去年11月出發，在南極海域上，花費數週時間對小鬚鯨（Minke）進行追蹤，並在12星期內完成捕捉小鬚鯨行動，於今年3月份返回日本。國際捕鯨委員會從其提交的報告中發現，該團隊在南冰洋捕捉和宰殺共333條小鬚鯨，其中152頭屬雄性、181頭為雌性；其中有122頭在懷孕期間被宰殺；而有114頭幼鯨遭獵殺，此舉震驚國際社會和保護團體。

巨大的海洋生物-座頭鯨。（圖/美聯社）

人類為了獲取鯨魚身上豐富且昂貴的經濟利益，在全球海洋大量獵殺，造成各類大型鯨類數量急遽下降至危險階段。為保護他們並維持海洋生態平衡，國際社會在多次協商後，組成國際捕鯨委員會（IWC），並於1986年通過《禁止捕鯨公約》，全面禁止商業捕鯨，但日本、挪威、南韓、秘魯、巴西、中國等國都投下反對票。其中加拿大於1982年全面退出，而有食用鯨肉傳統的日本，更是每年與挪威一起成為環保團體抨擊的主要對象。

雖然國際法院（The International Court of Justice）在2014年，曾對日本做出禁捕鯨魚的命令，但日本官方卻仍以傳統風俗與科學研究名義，仍舊照常出船獵捕鯨魚。去年4月份，日新丸號才剛剛完成「研究任務」，帶回330頭被獵殺的當地鯨魚從南極海域回國。但捕鯨技術日益精進的日本，卻愈來愈少團體能與之抗衡，就連阻擾捕鯨任務多年的澳州團體「海洋守護協會」（Sea Shepherd）也在8月宣布放棄對抗，恐讓日本未來捕鯨行動更加肆無忌憚。

對此舉動和理由，長年關注和保育鯨類的專家衛爾比洛夫（Alexia Wellbelove）痛心批評，「這是日本殘暴獵殺鯨類的證據！明明有非致命的研究方法，日本卻一再地重複呈現這種可怕的作法，就只是為了證明、鯨類數量充足嗎？」他呼籲澳洲和各國應對日本提出抗議和譴責；但始終堅持捕鯨與實用鯨類，是該國的文化特色之一的日本，除非有更強制性的決策，否則這類的捕鯨「科學任務」，恐怕將持續不斷上演。

(中時電子報)