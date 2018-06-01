長者的俱樂部！抒茶館教你如何失能預防

甫於2018年5月初開幕的抒茶館，是台中市第四家老人家照顧生活館，定期舉辦的「老先覺興趣培養課程」，豐富的上課過程，除預防長輩失能，也讓長輩們相當開心。（黃國峰攝）

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甫於2018年5月初開幕的抒茶館，是台中市第四家老人家照顧生活館，其中的「人生幸福家」課程推廣全家一起來學習，圖中透過外師教英文，全家共學培養正能量面對老化。（黃國峰翻攝）
甫於2018年5月初開幕的抒茶館，外觀就像一般茶館，其實它是台中市第四家老人家照顧生活館。（黃國峰攝）
甫於2018年5月初開幕的抒茶館，外觀就像一般茶館，其實它是台中市第四家老人家照顧生活館，也接受民眾諮詢與媒合長照服務，另有「照顧者支持」課程，教導新手照顧者如何照顧失能長輩、如何紓解壓力等。（黃國峰翻攝）

座落於台中市南屯區楓樹里的抒茶館，外觀看起來像是一般下午茶聊天的小茶館，好奇它怎麼會開在人潮較少的社區內，原來這是由豐盛基金會在地成立的樂齡長者長期照護關懷據點，也是台中市第4家照顧生活館。

豐盛基金會照管督導黃雅姝表示，抒茶館除提供長者健康且抒壓的環境，還有個案管理員與護理師駐點，接受民眾諮詢與媒合長照服務，更定期舉辦「老先覺興趣培養課程」、「人生幸福家」、「照顧者支持」等課程，透過親子互動、祖孫共學方式，帶領民眾共同關懷長者。

豐盛長期照護體系管理中心主任羅伊婷指出，長輩需要的長期照護機構，絕對不是那種家人久久才去看他一次，不是進去就是等著生命的終結，而是在長輩熟悉的社區內，平常老人家自己就可出來社區與老鄰居活動，家人下班也可就近探望的機構，而照顧生活館的功用則是更前端的照顧，在長輩未失能前就來藉由各種課程的訓練，預防他的衰弱、失智、中風等等失能狀況。

豐盛基金會於104年起開始深耕南屯區社區老人照顧，期間舉辦社區據點活動、成立「歐巴桑樂活工坊」，並於去年成為台中市失智共照中心，培力失智症照顧據點，規劃家庭照顧者支持團體、知能講座、瑞智學堂等課程，提供長者多元服務。

(中時 )

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