新營警分局守望相助中隊成立 集合民力維護治安

2018年06月01日 10:02 中時 莊曜聰

新營警分局舉行「守望相助再出發安居樂業好生活」大會，正式成立守望相助中隊，強化社區警政，連結民間力量維護治安。（新營警分局提供）

新營警分局舉行「守望相助再出發安居樂業好生活」大會，正式成立新營守望相助中隊，由台南市警副局長李政曉親自主持，巡守大隊長宋俊明授旗，李政曉表示，市警局積極建構「社區型」及「預防型」治安網絡，守望相助中隊成立讓巡守隊制度更健全，活用民防警力，讓民眾安居樂業。

新營分局分局長李名昌表示，轄區有新營、柳營、東山等行政區，總人數12萬5000人，幅員遼闊，加上新營是前台南縣縣治，工商發達，社會治安維護需更多警力及民力，台南市警察局推動義警、民防、志工、守望相助隊、警友等「五力」，現在新營地區共有9處守望相助隊共212人共同維護治安。

警民合作是治安重要奧援，鹽水分駐所所長曹俊宏舉例，歷年鹽水蜂炮及月津港燈節勤務，水秀里、岸內里及橋南社區守望相助隊活動期間協助指揮交通，紓解人潮車潮湧入的亂象；太宮派出所所長陳俊宏指出，今年萬安41號演習即將展開，太子社區守望相助隊投入相關勤務演練，平日也加強治安要點的巡守，確實讓社區民眾感到相當安心。

巡守大隊大隊長宋俊明期勉守望相助中隊結合社會力量，共同維護社會治安，也將作為中隊的後盾努力；中隊長陳海清也捐贈反光背心及指揮棒共50套、各守望相助隊隊旗及幹部背心35件，以利執勤安全及勤務執行。

(中時 )