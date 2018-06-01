「第三脂肪」＋ 4個壞習慣 會害你罹癌、失智

2018年06月01日 10:07 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

一般提到脂肪，大家都會想到堆積在皮膚下的皮下脂肪，以及在腹部周邊的內臟脂肪，不過現在有另一個被稱為「第三脂肪」的新威脅，叫做異位性脂肪，它比內臟脂肪更難纏，無論體型胖瘦，都有可能不知不覺在體內囤積，形成糖尿病、心臟病、脂肪肝，甚至演變成癌症、失智症。

根據早安健康報導，異位性脂肪最可怕的是，它並不是以脂肪細胞的形式囤積在皮膚或腹部，而是直接附著在心臟、肝臟與肌肉當中，具有相當的毒性，會深入體內組織與細胞，造成直接傷害，由於不知不覺中在體內逐漸囤積，嚴重的話會引起心臟病、動脈硬化，或罹患高血壓、糖尿病、失智症等疾病。

下列4個生活習慣最容易導致異位性脂肪囤積：

1.喜歡碳水化合物與甜食

2.常攝取油脂含量豐富的食物

3.一天未走滿8000步

4.沒有進行會讓呼吸急促的運動

日本信州大學特聘教授能登博則，在NHK健康節目中指出，透過實際測試後發現，透過間歇性快走可以有效預防異位性脂肪囤積，由於間歇性快走是快走與慢步走交替循環，可提高大腿肌力，健走5分鐘時會微喘，10分鐘會開始發汗，20、30分鐘後會開始感覺到肌肉痠痛，心跳大概每分鐘達到135-145下左右。建議可以每天早、午、晚各進行3分鐘的快走，或是每周共進行60分鐘快走，即可得到有效改善。

(中時電子報)