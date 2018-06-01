防數百藝術家再遭詐騙！文化部推出免費法律諮詢服務

立委接獲民眾陳情，指出全球華人藝術網有限公司（簡稱華藝網）涉嫌利用申請文化部計畫補助名義，誘使藝術家簽訂形同賣身契的同意書。（詐騙示意圖，達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

今年二月間，立委接獲民眾陳情，指出全球華人藝術網有限公司（簡稱華藝網）涉嫌利用申請文化部計畫補助名義，誘使藝術家簽訂形同賣身契的同意書。

文化部為保障藝術工作者的權益，於今(1)日推出藝文人士法律諮詢服務，凡是與藝術工作相關的法律糾紛或問題，都可申請免費的法律諮詢。文化部希望藉由這項服務，讓藝術工作者不需受困於法律的爭議，能投入更多心力於藝術行政、創作、經紀及研究等領域，使藝術產業得以更加蓬勃發展。

由於近年來常有藝術工作者面臨法律爭議，如智慧財產權的歸屬、簽署不合理的合約、侵權爭議等，文化部本著協助及保護藝術工作者的立場，委託和鼎律師事務所，推出免費的藝文人士法律諮詢服務。只要是與視覺藝術及表演藝術相關的工作者，舉凡從構思、創作、發表、簽約、授權，乃至因為從事藝術活動而衍生訴訟的相關法律爭議，皆可透過電話或傳真提出預約申請，由律師提供面對面或遠端視訊的專業法律意見。此外，文化部預計於本(6)月起，舉辦3場藝文相關的法律講座暨諮詢活動，從事藝文工作或對此有興趣的民眾皆可報名參加。

自華藝網事件之後，文化部致力於保護藝術工作者的權益，除協助受害藝術家採取法律行動、健全藝文經紀制度外，這次推出法律諮詢服務，希望能加強藝術工作者對智慧財產權等相關議題的認識，並提供更為暢通且專業的法律諮詢管道。由於藝術工作者多不熟悉相關法律概念，遇有法律爭議也常無所適從，「藝文人士法律諮詢服務平台」將為藝術工作者提供快速、精確、妥適的法律諮詢與輔導；無論是平時、爭議發生時、或進入訴訟時，都有律師協助藝術工作者，提供各階段的法律扶助資源，相信藉此能創造更良善的藝術創作及工作環境。

為協助藝術家建立法律意識，文化部也鼓勵民間組織推動藝術授權契約知識與觀念推廣，近期即補助社團法人中華民國畫廊協會與臺灣文化法學會、台北市藝術創作者職業工會等合作辦理「藝術契約校園巡迴推廣講座｣，邀請律師主講藝術生產與市場之藝術契約類型、藝術家基本權利保護之觀點、簽訂法律文件（契約或同意書）應注意事項等，5至6月期間於北中南東區辦理四場講座，邀請藝術系所師生及鄰近地區藝術家踴躍參與。

若藝文工作者有相關法律諮詢問題，可撥打免付費電話專線0800-085-075(您幫我，零欺侮)預約，或從文化部網站下載申請表，完成填寫後傳真至02-27086165。諮詢時間以一小時為原則，歡迎所有藝術工作者們提出申請。

(中時電子報)

諮詢流程圖。（文化部提供）
「藝術契約校園巡迴推廣講座｣
文化部網站
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