真話經得起考驗！2014李登輝戰民進黨神主牌 網讚：真強者

蔡英文上任後力推非核家園。(中時資料照)

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中時電子報

反核向來是民進黨神主牌，前民進黨主席林義雄還為此展開禁食，而蔡英文總統、行政院長賴清德執政後曾說台灣不缺電，甚至說很有電。但近期天氣炎熱，5月底最高用電量飆破歷史紀錄，也讓苗栗地區七萬戶大停電。PTT網友翻出2014年報導，李登輝曾就林義雄禁食三問「究竟有多少人同意林義雄的意見？」、「沒有核電，要用什麼方法才有電？」及「沒有核電，台灣會變得如何？」。網友讚「阿輝伯頭腦依舊清晰，真強者」。

打臉非核家園 日第8座核電再啟動並降電費

2014年前總統李登輝在一場活動中，對於林義雄禁食反核四問題，李登輝坦率表示，他對核電問題自有看法，如何處理沒什麼意見。但究竟有多少人同意林義雄的意見？台灣若沒有核電，要用什麼方法才有電，生活要靠什麼，這些都要考慮，核電若不行，台灣未來會如何，是個問題。

PTT網友翻出此篇報導稱「回過來看，當初一堆政客騙選票，結果現在漲電價還缺電，爽到財團，空氣越來越差，呼吸系統疾病一堆，運氣不好還得癌症，國力越來越衰弱。」

其他網友直言「蔡英文推非核家園，你老李敢嘴？」、「阿輝當總統是台灣最強的時期，後任的能力連幫他提鞋都不配」、「全台灣政壇腦袋最清楚的是一位90多歲的老人」、「說好的台灣不缺電呢 都是幹話 搞到現在物價齊漲」。

(中時電子報)

大家都誤解蔡總統了 台灣的問題出在2300萬人身上
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文章來源：PTT

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