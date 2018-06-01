嘉縣107全縣運動會 今東石國中開幕

2018年06月01日 10:28 中時 張伊珊

2018．06．01 嘉義縣 ▲全縣18鄉鎮市運動員，在各鄉鎮長率領下依序通過司令台，向大會主席張花冠揮手致意。（張伊珊攝）

107年嘉義縣全縣運動會，1日在東石國中田徑場舉行開幕典禮，共有田徑、游泳、柔道、跆拳道、角力、各式球類等14項競賽，由各鄉鎮組隊參加，總計參賽隊伍數共140隊，與會競賽人次高達4036人。縣長張花冠期許所有參賽選手，發揮運動家精神，不斷追求進步與成長，再創嘉縣體育雄風。

為期3天的全縣運動會，首先由朴子國中樂旗隊舞，帶來暖場表演為賽事揭開序幕，隨後18鄉鎮市運動員，在各鄉鎮長率領下依序通過司令台，向大會主席張花冠揮手致意，接著會旗進場、升會旗、點燃聖火。

聖火由107年全中運角力金牌東石國中選手陳柏融、和東石高中選手侯文宗，分別持火炬進場，並登上聖火台點燃聖火，象徵著光明、和平、友誼、團結與勇敢，也預祝大會平安順利、圓滿成功。之後由東石高中選手李勝昱及鹿草國小校長吳宗成，代表選手及裁判宣誓，今年全縣運動會正式啟動。

張花冠致詞時表示，嘉縣在107年全國中等學校運動會，共奪得7金6銀18銅，總獎牌數31面的佳績，顯示本縣在學生體育的推動上有顯著的成果。她也以台灣燈會的大數據分析指出，未來體育運動產業，必須結合大數據。透過運動大數據分析，不僅可以讓教練及選手知己知彼，提出改善與致勝的方法，也能提供運動相關產業更多商機。

(中時 )