2018年06月01日 10:38 中時 葉書宏

民進黨新北市長蘇貞昌競選辦公室將設在板橋區麗寶百貨廣場7樓，今（1）日上午工作人員陸續進駐，前行政院長游錫堃受邀出席。（葉書宏攝）

民進黨新北市長蘇貞昌競選辦公室將設在板橋區麗寶百貨廣場7樓，今（1）日上午工作人員陸續進駐，前行政院長游錫堃受邀出席。（葉書宏攝）

民進黨新北市長蘇貞昌競選辦公室將設在板橋區麗寶百貨廣場7樓，今（1）日上午工作人員陸續進駐，前行政院長游錫堃受邀出席。（葉書宏攝）

蘇貞昌團隊進駐板橋 游錫堃讚：蘇最懂新北

民進黨新北市長蘇貞昌競選辦公室將設在板橋區麗寶百貨廣場7樓，今（1）日上午工作人員陸續進駐，總部舉辦簡單的啟用祈福儀式，前行政院長游錫堃現身，他引用老子《道德經》「不出戶，知天下；不窺牖，見天道。」讚許蘇貞昌，他強調，蘇是最了解新北市的。

游錫堃、民進黨選對會召集人林錫耀、立委吳秉叡、吳琪銘、江永昌、羅致政等紛紛出席；最後，蘇貞昌手拉長串汽球鞭炮，象徵辦公室正式成立。據了解，競選辦公室的分工以「群」為概念，未來將進駐文宣群、行政群及組織群。

游錫堃離開時，刻意拒絕媒體訪問，他一度快跑離開說，「我會拉低收視率！」更聲稱，「年紀大了，剛剛在場內的致詞有點忘記了」。經媒體簇擁下，最後才接受訪問。

游錫堃表示，蘇貞昌是老縣長，在新北市耕耘20多年，對新北市市最了解，他引用老子「不出戶，知天下；不窺牖，見天道。」如果把新北市當天下來將，蘇是最了解新北市，可以達到「不行而知，不見而名」，蘇當新北市長最能夠把新北市治理好、更加發展。

(中時 )