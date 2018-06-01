LINE FRIENDS攜手宇宙明星BT21抗酷暑

2018年06月01日 11:35 時報周刊 溫博鈞

（LINE台灣提供）

由全球第一角色品牌LINE FRIENDS與全球流行男團「防彈少年團」（BTS）攜手設計的BT21角色自2017年10月推出以來，即造成全球轟動，席捲廣大粉絲。LINE FRIENDS於1日宣佈將在台引進以宇宙明星BT21為主題的系列飲料，共7款，將於6月1日至10月31日期間限定推出，讓台灣粉絲們能跟BT21的宇宙明星一起對抗炎夏！

宇宙明星BT21夏日沁涼飲品，首爾旗艦店後，全球海外第一間於台灣LINE FRIENDS CAFE信義A11店發表。全系列飲料，包含TATA莓果超能聖代、CHIMMY 芒果熱情冰沙、COOKY 粉紅狂野蘇打、SHOOKY 可可小不點冰沙、MANG 覆盆莓動感冰沙、RJ 草莓哆嗦優格、KOYA 荔枝朦朧冰沙，多以水果風味作為基底，口感清爽消暑，色調繽紛且層次豐富，呼應BT21鮮明的角色特性，不僅色彩繽紛炫目十足吸睛，當季限定口味絕對征服所有粉絲，讓人愛不釋手。

為歡慶在LINE FRIENDS CAFE & STORE台北信義新光三越A11店熱情登場，開幕期間，凡點購宇宙明星BT21系列飲料，將可獲得獨家角色貼紙乙張，喜愛BT21的粉絲們千萬不要錯過限定飲品！

(時報周刊)