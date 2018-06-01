小心！台中有假拍蟲真伸淫手「色騎士」出沒

2018年06月01日 10:43 中時電子報 張國欽

一名女子在《臉書》社團「大里人聊天室」PO指出，昨晚9點多騎機車在台中大里中興路肯德基附近路口等紅燈，一名騎機車的大叔停在她旁邊說「妹妹你身上有蟲欸，要不要幫你拍掉？」她回答沒關係，「等一下牠就飛走了」，沒想到下個紅燈時，大叔說蟲還在身上，再度主動說要幫忙拍掉蟲，她以為對方是好心還說「謝謝」，「然後他很正經的幫我在背後拍了拍，手順著摸到肩膀，然後揉我背接著拉我內衣肩帶。」，提醒台中地區女騎士要小心這個色大叔。

女子表示，她被大叔拉內衣肩帶後立刻大吼「妳幹嘛」，他還裝傻說是拍蟲。接著女子想加速離開，卻發現大叔騎車尾隨，還騎到她附近說「欸妹妹你有在做黑的嗎？我會帶套不要怕！」大叔說完後還放肆想再度摸女子，且繼續尾隨問要不要交易，女子最後是打給男友求救，這才嚇跑色大叔。

女子事後懊悔說，因為太害怕，沒有記下對方車牌，但她認為不能姑息，公開徵求行車紀錄器！「我騎三陽的水藍色擋車，如果有人剛能提供行車記錄器，我要報警，希望不要再有人受害！」

女子的發文一出，竟有不少人都說有類似經驗！「我也有碰過，情況跟你一模一樣，在大里橋剛過去，往霧峰的方向，他一開始會停得很靠近你」、「我也有遇到，我跟他說不用，他手還是伸出來一直靠近，我也立刻把機車催到底騎走過程我也一直看著後照鏡怕他追上，好在沒有，超級不舒服的。

(中時電子報)