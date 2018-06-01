房地產記不清？「地籍存摺」 即起開放 方便管理產權

2018年06月01日 11:46 中時 張理國

藝人費玉清的房子多到記不清，外傳買屋竟然看上自己的家。為了協助民眾了解自己的不動產產權資料，內政部已建立「地籍存摺My Data」，即日起開放民眾上網申請，「一站式」數位政府服務，方便隨時能掌握產權大小事。

內政部表示，為加強推動地政電子化單一窗口，建構創新網路應用環境，將全國土地基本資料庫原本以「鄉鎮市區、地段、地建號」為索引條件之地籍資料，轉換為以「地籍產權所有權人或管理者」為索引條件之個人地籍產權歷程，並結合不動產實價歷次移轉價格等相關資料，建立「地籍存摺My Data」資料。未來民眾可以以自己的統編為索引條件，透過「地籍存摺My Data」，產製個人地籍產權歷程及不動產實價歷次移轉價格等加密電子檔，自行下載加值使用。

內政部說明，地籍存摺每半年為1代，定期轉換個人化資料，並對外提供3代（1年半）之個人地籍產權歷程及實價申報資料，個人地籍產權歷程資料包括所有權人姓名、縣市、鄉鎮市區、段小段、地建別、地建號、建物門牌，權利範圍類別、權屬面積、使用分區、公告現值、管理者姓名、有無他項設定、有無限制登記、有無禁止移轉註記、備註資料；實價申報資料包括區段位置或區段門牌、交易年月、建物總價、單價、建物總面積、停車位總價、停車位總面積、交易筆棟數、型態、屋齡及現況格局資料。

內政部指出，自今年6月1日起，民眾、公司行號、組織團體及政府機關，只要透過自然人、工商、組織及機關憑證，就可申請憑證對應之統編第1代個人化「地籍存摺My Data」資料，並加值應用。

(中時 )